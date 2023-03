Carrera Cup Italia | Ling è il secondo nome per Ombra Racing

Carica lettore audio

Ombra Racing, campione Team e Piloti nella Porsche Carrera Cup Italia 2022, ha annunciato il secondo nome per il 2023 nel monomarca tricolore: è quello di Kang Ling, che nello schieramento del team bergasmasco va ad aggiungersi al bresciano classe 2005 Pietro Armanni.

Un "gradito ritorno" per Ombra quello del 26enne pilota cinese, già in squadra alla 24h di Spa del 2018 conclusa con una vittoria nella Silver Cup. Ling ha iniziato la carriera automobilistica nel 2015, spostandosi poi in Europa per il debutto nel Gran Turismo con il Campionato Italiano GT e nella stagione 2019 l’International GT Open.

Dopo una pausa forzata legata alla pandemia e una stagione da protagonista nella Carrera Cup Asia, conclusa al terzo posto in classifica assoluta, nel 2023 il pilota di Pechino debutterà nella Porsche Carrera Cup Italia per accrescere il suo bagaglio di esperienza, con l’obiettivo di crescere nel mondo del monomarca di Stoccarda guardando sempre alla Porsche Supercup (dove quest'anno Ombra schiererà Riccardo Pera, il macedone Risto Vukov e in collaborazione con BeDriver anche il sudafricano Keagan Masters).

La vettura affidata al giovane pilota cinese sarà supportata dal Centro Porsche Padova, ancora una volta al fianco del team Ombra come dealer partner per la Porsche Carrera Cup Italia.

Kang LIng: “Sono molto felice di tornare a correre in Europa, dopo tre anni di pausa causa Covid: negli ultimi anni ho avuto comunque modo di fare molta esperienza con le vetture Cup e sono contento di aver trovato nuovamente un accordo con il team Ombra Racing: con loro ho dei bei ricordi grazie al debutto con vittoria nella 24h di Spa 2018. Grazie a tutti i partner che supportano il programma, insieme al Centro Porsche Padova, sono sicuro che avremo una stagione impegnativa e ricca di soddisfazioni”.

Davide Mazzoleni - Team Manager Ombra Racing: “Kang Ling ha l’invidiabile record del 100% di vittorie nelle gare disputate con Ombra: con questi presupporti abbiamo sempre avuto la volontà reciproca di tornare a collaborare. Finalmente le limitazioni agli spostamenti legare al post-pandemia si sono allentate, dandoci la possibilità di intraprendere insieme questo nuovo programma. Puntiamo a fare bene e crescere insieme!”.