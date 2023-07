Carrera Cup Italia | L'importanza di non perdere il treno del Mugello

Il terzo round della Porsche Carrera Cup Italia, quello di metà campionato prima della pausa estiva, prende il via nel pomeriggio al Mugello Circuit (dove il sole picchia già a 30 gradi) con l'ora di prove libere e per alcuni protagonisti che puntano a rimanere agganciati al treno della rincorsa al titolo l'appuntamento in terra toscana pesa più che per altri.

Fra i primi 5 della generale sono presenti solo Gianmarco Quaresmini, che guida il plotone, e Diego Bertonelli, chiamato a rosicchiare punti al driver bresciano e avvantaggiarsi il più possibile sugli assenti Giorgio Amati, Simone Iaquinta e Larry Ten Voorde (li rivedremo tuti a Monza in settembre).

In top-10 seguono però altri nomi di rilievo, partiti tutti con ambizioni importanti, a iniziare da Riccardo Agostini, Alberto Cerqui e Matteo Malucelli. Sono tutti lì, un po' attardati ma non troppo. Per Malucelli le cose hanno iniziato a prendere la strada giusta a Vallelunga grazie al podio di gara 2, anche se la pole position sprecata in gara 1 per jump start grida ancora vendetta.

L'esperto driver forlivese proprio al Mugello aveva davvero ben figurato lo scorso anno e forse non poteva esserci occasione migliore per ricucire il gap con gli avversari diretti che lo precedono. Simile discorso si può fare in casa Villorba Corse, che sul circuito toscano ha già vinto due volte, entrambe fra l'altro con Cerqui, anno 2020, e pure lo scorso anno si mostrò competitiva.

Il team principal Raimondo Amadio sa che l'appuntamento di metà stagione è cruciale per la compagine trevigiana: “Siamo davvero carichi - spiega Amadio -. La settimana scorsa abbiamo svolto due giornate di test con ottimi riscontri e siamo determinati a fare bene su una pista dove in passato abbiamo già raccolto tante belle soddisfazioni. Sarà un weekend molto importante per Agostini e speriamo che anche Strignano possa godere di maggior fortuna dopo un paio di appuntamenti complicati. Di sicuro ci presentiamo con una line up decisa e volenterosa di fare bene”.

Cerqui, ora sotto la tenda di BeDriver, team con il quale per la prima volta affronta i saliscendi toscani, non è da meno dopo lo stop di Vallelunga in gara 2: "Finalmente arriviamo sulla mia pista preferita, dove la scorsa settimana abbiamo condotto una serie di test atti a individuare il miglior setup e permetterci di arrivare nella miglior condizione possibile al weekend. Spero di essere molto competitivo e potermi giocare la possibilità di battagliare per le posizioni che contano. Il caldo può rappresentare un'ulteriore insidia dal punto di vista fisico".

In casa Raptor Engineering, squadra con la quale è atteso alla prova del nove Lorenzo Ferrari, che al momento paga soprattutto il contatto causato in gara 2 a Misano con Iaquinta, le idee sono ancora più definite: "Questo weekend - dice il team principal Andrea Palma - per noi è al momento una tappa decisiva per capire l’andamento del potenziale campionato con la vettura pro di Lorenzo".

"Stiamo facendo anche un bel lavoro con Guirreri - prosegue Palma -, cercando di continuare nel favorire il suo percorso di crescita in questo anno di apprendistato ma molto importante per porre le giuste basi in ottica futura. Nel test svolto la scorsa settimana si sono viste delle buone cose”.

Proprio nel test della settimana scorsa in tanti si sono messi in evidenza, ma nessuno ha toccato i limiti segnati nel 2022 dalle 911 GT3 Cup introdotte proprio lo scorso anno e che sulla pista del Mugello sembrano potersi esprimere al meglio.

Il record delle "992" in prova appartiene a Keagan Masters, che in ottobre firmò la pole in 1'49"707. Ma lo scorso anno si approdò al Mugello in due occasioni e la più similare all'attuale è senza dubbio quella disputata in luglio, quando la pole fu di Malucelli in 1'49"809. E' un limite che può essere battuto. Caldo esagerato permettendo. Oggi dalle 16.05 il primo assaggio...