Carrera Cup Italia | L'emozione di Levorato: "A Imola ho chiuso il cerchio"

I progressi ci sono e si vedono anche attraverso le bollicine dello spumante appena stappato sul podio di Imola. Con un sorriso ben stampato in volto. Quello di Giammarco Levorato. Nella domenica del primo round della Porsche Carrera Cup Italia 2022, grazie a un terzo posto costruito con un perfetto mix di intelligenza e piede destro, per l'under di Tsunami RT è arrivato il primo podio nella serie tricolore (il seocndo del weekend per lo Scholarship Programme dopo quello di Leo Caglioni in gara 1).

Un podio pienamente condiviso con la squadra e che mette in risalto la personalità quasi serafica e un po' timida e allo stesso tempo decisa del padovano classe 2005, che a stento trattiene una gioia già sfogata in parte poco prima con un urlo liberatorio: "L'emozione è unica - dice Levorato -, indescrivibile, soprattutto qui a Imola, pista che mi sta molto a cuore. Ho faticato un po' nei primi giri a trovare il ritmo. Mi hanno sfilato Quaresmini e Bertonelli, poi grazie alla costanza e non avendo sbagliato nulla sono riuscito ad aggiudicarmi la terza posizione".

Da un anno all'altro qui sei passato dal crash al Tamburello con Iaquinta al podio...

"Dopo il botto dell'altra volta, in cui mi stavo giocando la vittoria, è bello chiudere il cerchio proprio qui a Imola con un vero podio. Ringrazio il team per il lavoro perché già dal mercoledì del test stavamo lavorando passo dopo passo e sui piccoli dettagli per cercare di arrivare ai risultati migliori appunto."

In questo senso sei un esempio: hai iniziato e passo dopo passo ci sei arrivato.

"L'anno scorso, quando per un po' di sfortuna non sono riuscito a raggiungere i risultati sperati, è stato comunque un buon inizio. Quest'anno ci siamo ripromessi di concretizzare al meglio i nostri risultati e obiettivi. Credo che questo inizio rappresenti molto e significa tanto per le prossime gare."

Quindi ora si può pensare anche allo Scholarship Programme?

"Certo. Quello è un altro grande obiettivo. Noi giovani abbiamo questa opportunità, è il caso di sfruttarla al meglio. In questo weekend siamo riusciti a portare a casa un po' di punti buoni e validi anche in quel senso per la fine del campionato."

Qualcosa è scattato negli altri under quando hanno fatto il primo podio: come la vedi ora da Misano in poi?

"Arrivare sul podio ti dà quella sicurezza in più per affrontare le prossime gare e anche per dimostrare agli altri che appunto ci sei anche tu. Però l'obiettivo in sé non è quello di arrivare davanti agli altri, è quello di migliorare di più se stessi e di dare il massimo sempre!"