Carrera Cup Italia | La terza al Mugello: ecco orari e tv

Anche nel 2024 sarà il Mugello Circuit a segnare il giro di boa della Porsche Carrera Cup Italia. Un round che attende il primo, vero caldo della stagione e dunque condizioni che, a parte le sfide caratteristiche di una pista fra le più selettive, potrebbero anche farsi molto impegnative-

E tradizione vuole che la prova di metà campionato sia anche quella da "dentro o fuori", quella dove chi ancora crede nel titolo deve farsi trovare pronto, nell'assoluta così come fra i Rookie e in Michelin Cup, con quest'ultima che vive una stagione in piena bagarre con Fenici davanti a tutti ma con un solo punto su Gnemmi e gli altri comunque in piena lotta sempre ravvicinati.

Se fra i rookie Braschi e Zendeli possono definitivamente chiarire che il duello di vertice sarà deciso nella seconda parte di stagione, per la corona assoluta la tappa in Toscana non ammetterà repliche e la rincorsa alla leadership di Ten Voorde si farà cruciale, fra Masters e Klein in lizza per la rivincita dopo la doppietta dell'olandese a Imola a inizio giugno e l'intera concorrenza italiana che cova riscatto alla luce di un rendimento generale non consono rispetto alle attese (a parte qualche sprazzo di "orgoglio" intravisto e la buona verve mostrata da Braschi).

Al Mugello la serie di Porsche Italia proseguirà confermando una nutrita griglia di partenza con alcune stuzzicanti novità fra i 33 attesi al via e ci sarà spazio anche per le sessioni al simulatore dedicate a fan e appassionati organizzate nell'ambito del nuovo contest promosso da Tag Heuer a ogni weekend di gara.

A proposito di weekend, in realtà i protagonisti inizieranno a girare in pista sulle rispettive 911 GT3 Cup già giovedì con la possibilità di partecipare al test pre-gara, che nell'occasione prevede due turni da due ore, uno al mattino e uno al pomeriggio.

Poi da venerdì 12 luglio iniziano i turni veri e propri del terzo round stagionale, con la Carrera Cup Italia impegnata per la consueta ora di prove libere dalle 14.35 alle 15.35.

Sabato mattina alle 9.15 motori di uovo accessi per le cruciali qualifiche, che in 40 minuti decideranno le griglie di partenza di entrambe le corse in programma: per ciascun pilota saranno ritenuti validi i migliori due giri cronometrati.

Sempre sabato, gara 1 scatta quindi alle 15.50, mentre gara 2 va in scena domenica alle 12.20, sempre sulla distanza di 30 minuti + 1 giro. Entrambe saranno trasmesse in diretta e on demand sulla piattaforma Dazn e in live streaming sempre in HD su www.carreracupitalia.it, La telecronaca è affidata a Guido Schittone, la voce storica del monomarca Porsche.

Su Dazn è prevista anche la modalità gratuita: per gustarsi tutte le gare e i contenuti on demand della stagione, infatti, è sufficiente avere un abbonamento Dazn attivo o andare su http://dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in homepage, registrarsi gratuitamente in maniera semplice con e-mail, nome e cognome.

Oltre alla possibilità di seguire le dirette, i contenuti della Carrera Cup Italia (sia le gare sia gli highlights) rimarranno a disposizione degli utenti anche successivamente in modalità on demand.