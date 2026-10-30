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Carrera Cup Italia Mugello

Carrera Cup Italia | La finale del Mugello è tutto un duello!

In Toscana per il trono del monomarca Porsche è sfida tra il favorito Bristot e Delli Guanti, che insegue a meno 28, mentre fra il team Target parte davanti a Dinamic e in Michelin Cup un solo punto divide Girondi e Brusa. Il weekend “da brividi” scatta oggi con le libere. Le gare sabato alle 15:40 e domenica alle 11:15 in diretta su DAZN e web

Gianluca Marchese

Pubblicato: 30 ott 2026, 08:43

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Bristot e Delli Guanti sul podio

Foto di: AG Photo

Con Halloween di mezzo è facile associare i “brividi” all’ultimo e decisivo round della Porsche Carrera Cup Italia, pronta a coronare l’edizione 2026 e a incoronare i suoi campioni nel gran finale del Mugello Circuit nel weekend che da oggi scatta con le prove libere delle 12.50.

Ma i brividi sono anche “veri” perché, e questo fa rima con la zona che dà il nome allo stesso tracciato toscano, sarà tutto un duello tra rincorsa al titolo assoluto, Team e Michelin Cup (quello Rookie è nella cassaforte di Andrea Bristot da un bel pezzo, ma è chiaro che il bellunese dovrà fare la storia in classifica generale).

Al via sono attesi 30 protagonisti al volante delle rispettive 911 GT3 Cup, il cui modello “992” arriva al canto del cigno prima dell’arrivo della “992.2” il prossimo anno e può esprimersi su riscontri di elevato livello su uno dei tracciati più completi e impegnativi in assoluto, che ha sempre esaltato le caratteristiche della vettura e la guida dei piloti (dipenderà anche dalle temperature, visto il periodo, ma non è escluso che anche grazie all’Abs non si possa abbattere il fatidico muro dell’1 e 49).

Per il trono assoluto, Bristot è stato finora il mattatore della stagione e, grazie soprattutto a 5 vittorie e ulteriori 2 podi, il portacolori di Dinamic Motorsport vanta 28 punti di vantaggio (con 56 ancora in palio) su Pietro Delli Guanti.

Il 22enne alfiere del Team Q8 Hi Perform è l’unico rivale ancora in grado di poterlo insidiare per il titolo ed è appena stato nominato miglior under 23 del Talent Pool italiano: il 14-15 novembre andrà a giocarsi con i giovani delle altre Carrera Cup nazionali la possibilità di diventare pilota Junior Porsche allo Shoot Out, la selezione internazionale di Porsche Motorsport.

Le due gare che decideranno le sorti del monomarca si disputano sabato alle 15:40 e domenica alle 11:15 sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, in diretta e on demand su DAZN (anche in modalità gratuita) e in live streaming sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Pro e… Team!

Il duello tra Bristot e Delli Guanti catalizza l’attenzione, ma sui 5245 metri del tracciato toscano proverà di nuovo a inserirsi al vertice Senna Van Soelen. L’olandese classe 2005 ha finora collezionato 3 vittorie con il team Target ed è impegnato su vari fronti in questa finalissima, tra il titolo a squadre per il quale al momento Target guida la classifica 20 punti sopra a Dinamic e la necessità di consolidare il podio generale.

In vista del weekend, Van Soelen occupa infatti il terzo gradino davanti a Gianmarco Quaresmini. Il già due volte campione di Prima Ghinzani Motorsport cercherà di insidiare il giovane rivale e in squadra sarà per la prima volta affiancato da Alexander Tauscher.

Il driver tedesco è al rientro a sorpresa nel monomarca di Porsche Italia, “aiutato” da Simone Iaquinta, che doveva essere presente ma è sopraggiunto un concomitante impegno nel Tricolore GT e il bi-campione calabrese ha così pensato di “restituirgli” quell’ultimo round che lo scorso anno Tauscher non potè disputare dopo un tamponamento causato proprio da Iaquinta in qualifica.

Aldilà della curiosità, lo scorso anno Tauscher fu contendente per il titolo e miglior talento under 23 e quindi potrebbe anche sorprendere immediatamente ai vertici. Pur con un importante margine sugli inseguitori, Quaresmini è invece coinvolto anche nella lotta per la top-5, che si annuncia sul filo del rasoio.

Aldo Festante (Target), il rookie britannico Harley Haughton (Fulgenzi Racing) e il tedesco Lirim Zendeli (BeDriver, ieri autore del miglior crono nel test pre-weekend) sono racchiusi in soli 8 punti e nella lotta hanno ancora chance di inserirsi sia Diego Bertonelli con la seconda 911 GT3 Cup di BeDriver sia Alberto Cerqui, il campione 2021 che con Ebimotors ha finalmente ritrovato il podio il mese scorso a Misano interrompendo un lungo digiuno.

Attenzione poi ai piloti che puntano ai vertici di tappa ambendo anche alla top-10 generale, dove, nonostante un round in meno disputato, si è istallato Callum Voisin. Il 20enne talento britannico di Ombra Racing (anche lui allo Shoot Out con Delli Guanti perché selezionato in ambito Carrera Cup UK, che ha dominato) dovrà guardarsi dagli attacchi di Marco Butti.

Il 21 anni comasco è a sua volta fresco campione del TCR Europe e torna alla carica in Carrera Cup con The Driving Experiences, team che ritrova il rookie olandese Paul De Prenter e porta all’esordio stagionale tricolore Hjelte Hoffner, novità del Mugello al rientro italiano dopo la scorsa stagione.

Al rientro, nel suo caso dopo aver saltato Misano, è anche Cristian Bertuca, rookie milanese e iridato del karting che in Omnia Motorsport torna ad affiancare il 18enne cosentino Ermanno Quintieri. Tra gli emergenti, con il team Target marca la seconda presenza stagionale consecutiva Max Mutschlechner, mentre Malucelli Motorsport schiera l’ungherese Benjamin Berta e, oltre a Voisin, Ombra Racing l’olandese Nathan Schaap, che in squadra ritrova l’argentino Luciano Martinez e la pilota svizzera Karen Gaillard.

In testa alla classifica piloti con Bristot e all’inseguimento di Target fra i team, Dinamic Motorsport rilancia da par suo con William Mezzetti, Lorenzo Cheli ed Eugenio Pisani, altra new-entry stagionale già protagonista della serie in passato.

Michelin Cup da paura!

Alla resa dei conti del Mugello sono sei i piloti pronti a sfidarsi nella Michelin Cup, quattro dei quali in piena lotta per il titolo in una classifica molto ravvicinata (tutti in appena 10 punti!) che lascia presagire un finale davvero thrilling.

Andrea Girondi guida il poker con Fulgenzi Racing, ma il torinese vanta un solo punto di vantaggio su Cesare Brusa, con il driver lombardo di Prima Ghinzani a sua volta tallonato dall’alfiere bresciano di Ebimotors Alex De Giacomi e da Stefano Stefanelli, che con Malucelli Motorsport si gioca tutto proprio nella gara di casa. Gli outsider sono invece Andrea Galli (Ebimotors) e il britannico Lee Mowle (BeDriver).

Le classifiche

Assoluta: 1. Bristot 203; 2. Delli Guanti 175; 3. Van Soelen 139; 4. Quaresmini 120; 5. Festante 98; 6. Haughton 95; 7. Zendeli 90; 8. Bertonelli 76; 9. Cerqui 71; 10. Voisin 60.

Rookie: 1. Bristot 203; 2. Van Soelen 139; 3. Haughton 95; 4. Voisin 60; 5. Butti 55.

Michelin Cup: 1. Girondi 105; 2. Brusa 104; 3. De Giacomi 97; 4. Stefanelli 95; 5. Fenici 76.

Team: 1. Target 252; 2. Dinamic Motorsport 232; 3. BeDriver 199; 4. Prima Ghinzani 177; 5. Fulgenzi Racing 131.

Gli iscritti al Mugello

N. Pilota Team 3 Alberto Cerqui Ebimotors 4 Paul De Prenter The Driving Experiences 7 Marco Butti The Driving Experiences 8 Pietro Delli Guanti Team Q8 Hi Perform 9 Hjelte Hoffner The Driving Experiences 10 Lirim Zendeli BeDriver 11 Callum Voisin Ombra Racing 12 Luciano Martinez Ombra Racing 14 Senna Van Soelen Target SRL 15 Aldo Festante Target SRL 17 Benjamin Berta Malucelli Motorsport 18 William Mezzetti Dinamic Motorsport 19 Eugenio Pisani Dinamic Motorsport 20 Harley Haughton Enrico Fulgenzi Racing 21 Diego Bertonelli BeDriver 22 Ermanno Quintieri Omnia Motorsport 24 Max Mutschlechner Target SRL 25 Lorenzo Cheli Dinamic Motorsport 30 Karen Gaillard Ombra Racing 31 Cristian Bertuca Omnia Motorsport 32 Gianmarco Quaresmini Prima Ghinzani Motorsport 33 Nathan Schaap Ombra Racing 35 Andrea Bristot Dinamic Motorsport 38 Alexander Tauscher Prima Ghinzani Motorsport 54 Stefano Stefanelli Malucelli Motorsport 56 Cesare Brusa Prima Ghinzani Motorsport 67 Alex De Giacomi Ebimotors 75 Andrea Galli Ebimotors 80 Lee Mowle BeDriver 88 Andrea Girondi Enrico Fulgenzi Racing

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