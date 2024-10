Carrera Cup Italia | Monza: Iaquinta vince gara 1 dopo la penalty a Klein!

Nuovo post-gara con pioggia di penalità nella Porsche Carrera Cup Italia. Anche gara 1 dell'ultimo round stagionale conferma il trend di questa (fin troppo) combattuta seconda metà di stagione, dove anche la tensione e la pressione stanno giocando dei brutti scherzi anche ai piloti più esperti.

A guadagnarci dalle decisioni di questa sera sono in particolare Simone Iaquinta e Keagan Masters, che ora può giocarsi il titolo 2024 in gara 2 da una posizione privilegiata.

A farne le spese, invece, soprattutto Marvin Klein, vincitore al traguardo ma reo di una partenza anticipata al via che gli costa un drive through, cioè 25 secondi e con essi il successo che diventa soltanto un piazzamento fuori dai punti, e Lirim Zendeli, terzo al traguardo ma a sua volta reo di un taglio di variante pagato con 5 secondi che lo fanno scendere dal podio fino alla decima posizione, anche se nel suo caso il titolo Rookie 2024 è già realtà.

D'altra parte, Iaquinta, secondo al traguardo, centra così il suo primo successo stagionale tornando alla vittoria con Prima Ghinzani a un anno quasi esatto dall'ultima volta, ma tutto è sub judice. Sulla classifica di gara 1, infatti, pende ora l'appello che Iaquinta ha presentato dopo che anche lui è stato penalizzato nel post-gara (5 secondi per taglio di variante).

Per Masters il discorso è ben diverso: ora l'alfiere del Team Q8 Hi Perform ha allungato e di parecchio in classifica e domani in gara 2 delle 12.40, nella quale fra l'altro scatterà dalla pole position, ha tutte le carte in regola per conquistare definitivamente il primo titolo in Carrera Cup Italia.

Possono ancora contrastarlo Larry Ten Voorde, che però in griglia anziché terzo si accomoderà più indietro per via delle 8 posizioni di penalità da scontare in griglia per il contatto causato su Robert De Haan in questo sabato pazzesco, e Marvin Klein, che a sua volta deve però sperare in un mezzo miracolo.

Unica consolazione per il francese è il giro piùà veloce di gara 1, ottenuto in 1'48"725 e tornato nelle sue mani dopo che quello fatto segnare proprio all'ultimo giro odierno da Francesco Braschi era "viziato" da un paio di tagli di variante.

Sul podio virtuale e sub judice di gara 1 di Monza, con Iaquinta e Masters sale anche Diego Bertonelli, classificato terzo dopo un'ulteriore penalità, quella che ha colpito anche Oliver Gray con 5 secondi per taglio di variante.

E ce ne sarebbero di ulteriori, ma ci limitiamo a ricordarne un'altra che pesa sulla rincorsa alla Michelin Cup. Per taglio di variante è stato penalizzato anche Paolo Gnemmi. Il pilota lombardo aveva concluso secondo dietro ad Alberto De Amicis, mentre ora è classificato soltanto quinto, con Francesco Fenici che sale secondo e Stefano Stefanelli terzo.

A questo punto in gara 2 il titolo possono giocarselo esclusivamente De Amicis e Fenici: chi dei due vincerà la categoria domenica si aggiudicherà anche la corona. E il thriller è completo!