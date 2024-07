Carrera Cup Italia | Klein: "Grazie Mugello!"

"Grazie Mugello!": all'esordio personale sul circuito toscano, Marvin Klein celebra in italiano la sua prima pole stagionale nella Porsche Carrera Cup Italia (la seconda dopo Imola lo scorso anno), arrivata stamattina con un giro d'autore compiuto nelle combattutissime qualifiche del terzo round 2024 del monomarca tricolore, girando su limiti vicinissimi al record: 1'49"772.

Così il già due volte campione della Carrera Cup France e alfiere di Target Competition oggi alle 15.50 si posizionerà davanti a tutti sulla griglia di partenza di gara 1, con al fianco il capoclassifica Larry Ten Voorde, che lo stesso Klein insegue ma al momento non da vicinissimo in termini di punti, e alle spalle Aldo Festante e Flynt Schuring in seconda fila.

"Non è stato affatto facile segnare quel tempo in prova - racconta il pilota francese -, soprattutto considerando le temperature sugli pneumatici, fa davvero caldo. Penso che abbiamo svolto un gran lavoro nel gestirlo rispetto agli altri e questo è il motivo per cui siamo in pole per gara 1 di oggi. Anche se sono un po' dispiaciuto per il mio secondo miglior crono, però siamo P1 e P3 (sulla griglia di gara 2 domenica, ndr), nel pomeriggio scattiamo dalla pole e desidero soltanto completare il lavoro, poi domani sarà un altro giorno."

Dove pensi di aver fatto la differenza?

"Credo nel primo e nel terzo settore, i più veloci. Non che gli altri due fossero troppo male..."

Hai trovato un buon feeling con le due Arrabbiate?

"Ho sentito un ottimo feeling fin da inizio weekend, già nei test di giovedì. Ero fiducioso, dovevamo lavorare un po' sui primi due settori e l'abbiamo fatto. Onestamente avevo la macchina per andare in pole e sono felice di esserci riuscito".

Probabilmente ti sei anche divertito molto in quel giro...

"E' una bella sensazione quando metti gomme nuove. C'è tantissima differenza rispetto alle usate, soprattutto quando fa così caldo. Sì, me la sono goduta!"

Che cosa significa questa pole a questo punto cruciale della stagione?

"Senz'altro ci dà un'extra-motivazione. A tutta la squadra. Non è stato un grande inizio di stagione a Misano, è andata meglio a Imola (due terzi posti sul podio, ndr) e ora siamo in pole, passo dopo passo stiamo migliorando e arrivando, importante sarà continuare così sessione dopo sessione."