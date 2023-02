Carrera Cup Italia | Jorge Lorenzo rilancia la sfida nel 2023

Carica lettore audio

Jorge Lorenzo aveva già dichiarato a Motorsport.com che la sua partecipazione nella Porsche Carrera Cup Italia anche nel 2023 come pilota e testimonial del Team Q8 Hi Perform era certa al 99%. Arriva ora la conferma del maiorchino già pluri-iridato nel Motomondiale e da un anno impegnato nella sua nuova carriera sportiva stavolta appunto "a quattro ruote".

Lo spagnolo, che lo scorso anno ottenne come miglior risultato un ottavo posto a Vallelunga e che sul finale di stagione si giocò anche alcune chance di entrare in top-5, mostrando progressi evidenti rispetto alle prime apparizioni, tornerà dunque nel monomarca organizzato da Porsche Italia sempre nei colori del main partner della serie tricolore.

La 911 GT3 Cup numero 8 del team Q8 Hi Perform sarà ancora una volta seguita tecnicamente da Ghinzani Arco Motorsport e la Carrera Cup Italia sarà la priorità nel 2023 di Lorenzo: a far bene (sottinteso: fare molto meglio dell'anno d'esordio 2022) lui punta molto. Un obiettivo generale che non ha mai nascosto, neppure agli inizi, e che ora può perseguire in concreto forte delle basi e dell'esperienza maturate. La sfida naturalmente resta ambiziosa e tutt'altro che semplice.

Il pilota spagnolo, è notizia di questi giorni, affiancherà al programma italiano quello internazionale della Supercup. Nel caso del monomarca che si disputa nel contesto dei GP europei della F1, Lorenzo si schiererà con il team tedesco Huber Racing e il supporto di GLG Multi Family Office, con sede a Dubai.

La Supercup sarà utilizzata soprattutto come ulteriore "palestra", mentre la Carrera Cup Italia resta appunto la priorità, tanto che nell'unica concomitanza in calendario, quella di Silverstone/Mugello del 9 luglio, Lorenzo sarà impegnato proprio sui saliscendi del tracciato toscano, rinunciando così alla tappa britannica.