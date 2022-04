Carrera Cup Italia | Jorge Lorenzo è il pilota 2022 del team Q8 Hi Perform

Carica lettore audio

La Porsche Carrera Cup Italia 2022 segnerà il debutto di Jorge Lorenzo come pilota impegnato a tempo pieno nell’automobilismo e come nuovo driver ufficiale del team Q8 Hi Perform. La compagine supportata dallo sponsor ufficiale del prestigioso monomarca, che schiera la 911 GT3 Cup in livrea dedicata e contraddistinta dall’immancabile numero 8, si appresta dunque a scendere in pista per la nuova stagione con la grande novità dello spagnolo 5 volte iridato nel Motomondiale (2 in classe 250 e 3 in MotoGP).

La nuova sfida di Lorenzo, stavolta nel mondo delle 4 ruote, è iniziata in pista a metà novembre scorso, quando dopo aver già provato delle Porsche stradali si è presentato al Porsche Experience Center Franciacorta per il primo, vero e proficuo test sulla 911 GT3 Cup della scorsa stagione, seguito dal campione 2021 Alberto Cerqui, dal quale ora eredita il ruolo di “official driver” Q8 Hi Perform.

Tra febbraio e marzo sono quindi seguiti alcuni test con la nuova 911 GT3 Cup da quest’anno protagonista della Carrera Cup Italia: il modello 992, ancora più ottimizzato e veloce. Oggi ecco quindi l’annuncio ufficiale del team Q8 Hi Perform.

L’accordo con il maiorchino rappresenta anche una rinnovata strategia per la squadra, che in queste ultime stagioni aveva sfiorato il titolo con Diego Bertonelli e David Fumanelli prima di vincerlo appunto con Cerqui e che ora si affida a un personaggio e campione delle due ruote che ha l’occasione di dimostrare di avere talento anche in macchina.

Un progetto ambizioso e un cammino tutto da scoprire che potrebbe proiettare sullo sfondo il sogno di disputare la 24 Ore di Le Mans. Intanto, però, il primo passo in uno dei campionati più competitivi, che anche quest’anno in Porsche Italia fa prevedere numeri di elevato gradimento e agonismo rinnovato anche per l’arrivo del modello 992.

Le idee sembrano comunque già chiare: “Inizia una nuova e stimolante fase della mia vita – ha affermato Lorenzo – Ringrazio molto il team Q8 Hi Perform per avermi accolto e per avermi scelto come Official Driver: non vedo l’ora di mettermi in gioco e dimostrare tutto il mio valore al volante. Abbiamo un team forte, affiatato e ambizioso: tappa dopo tappa, il nostro obiettivo dovrà essere sempre quello di crescere e di vincere quante più gare possibili”.

Il pilota 2022 di Q8 Hi Perform, team che come nel 2021 sarà tecnicamente seguito dalla Ghinzani Arco Motrosport, non è del tutto nuovo nel panorama delle competizioni Porsche, in quanto lo scorso inverno è stato tra i protagonisti al simulatore della PCCI Esports 2021, la quarta edizione del primo campionato di sim racing al mondo parallelo a quello reale.

La parola passa ora alla pista e alla 16esima edizione del monomarca tricolore, che prevede il test collettivo a Monza il 13 aprile per poi aprire ufficialmente i battenti nel weekend del 7-8 maggio a Imola. Le tappe successive della Carrera Cup Italia 2022 sono Misano (4-5 giugno), Mugello (16-17 luglio), Vallelunga (17-18 settembre), PEC Franciacorta (1-2 ottobre in occasione del Porsche Festival) e il round finale a Monza (8-9 ottobre).

La serie tricolore, che rinnova anche l’impegno verso la sostenibilità dimostrato già nel corso dell’edizione precedente grazie alla certificazione ISO 20121, il massimo standard internazionale per la gestione sostenibile degli eventi, sarà visibile anche nel 2022 in diretta tv sui canali Sky Sport e Cielo e via web sul sito www.carreracupitalia.it.

“La vittoria della scorsa edizione ha dimostrato che siamo un team con le carte in regola per competere e vincere - ha dichiarato Gherardo Bisi, direttore marketing di Kuwait Petroleum Italia – Sono un appassionato di motori e ho sempre seguito la MotoGP e i suoi piloti, un mix di talento, concentrazione e agonismo. Jorge rispecchia il professionista che cercavamo ed era nei nostri radar già da tempo. Lo abbiamo scelto convinti che possa raggiungere ottimi traguardi anche su quattro ruote”.

L’impegno nell’automobilismo di un asso della MotoGP come Jorge Lorenzo arriva con un tempismo perfetto in un’annata che, seppure in contesti diversi, vede lanciare la sfida al volante anche l’eterno rivale Valentino Rossi e il connazionale Dani Pedrosa, reduci dal weekend d’esordio stagionale a Imola appena disputato.