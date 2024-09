Carrera Cup Italia | Imola: Zendeli è proprio sul... filo del rasoio

Dopo aver acciuffato in 1'43"313 la pole position per gara 1 del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Imola, la prima cosa che Lirim Zendeli ha tenuto a precisare al momento della foto di rito è stata questa: "Proprio stamattina non ho potuto farmi la barba, ho dimenticato il rasoio in Germania! A questo punto forse non la farò per tutto il weekend!".

Portafortuna o no, la sua prima pole nel monomarca tricolore è proprio questo, in fin dei conti: sul filo del rasoio. Pochi millesimi al fotofinish e Marvin Klein e gli altri sono battuti due volte, anche per la griglia di gara 2 di domenica. Restando a oggi, gara 1 scatta alle 16.25 (diretta Dazn e www.carreracupitalia.it) e il driver di Ombra Racing scatterà per la prima volta dalla prima casella dello schieramento.

Un nuovo mattoncino nel percorso di crescita che il 25enne pilota tedesco con buoni trascorsi in Fia F2 e F3 ha intrapreso da quest'anno, quasi dopo essere un po' "sparito dai radar" lo scorso anno (esperienze negli States).

Dopo l'osservazione "barbina", Zendeli ha così commentato la qualifica di stamattina: "All'inizio è stata difficile perché non sono riuscito a chiudere nemmeno un giro e iniziavo a temere il peggio. Con il secondo set ho dovuto di nuovo capire la vettura, ho completato 3 giri e ho commesso qualche errore ma al penultimo passaggio ho sentito tutto a posto e poi ho sentito che non era abbastanza per ottenere entrambe le pole".

Alla fine il massimo risultato è arrivato: "Centrare la pole ti fa sentire anche meglio che vincere. In una gara puoi vincere ma possono accadere molte cose, mentre in qualifica sei stato senza dubbio il più veloce fra tutti. Detto questo, è ovvio che poi è la gara a essere decisiva. Queste due pole sono speciali e me le sto godendo entrambe".

Il loro significato va oltre alle due gare di Imola: "Chiaramente ora in gara vorrei rimanere davanti e magari prendere vantaggio, ma è tutta la stagione che sto mostrando di avere ritmo, a volte non sono stato fortunato e le cose non sono semplici quest'anno (il suo primo in Carrera Cup, ndr), quindi questo risultato mi dà certezze e serenità e forse anche una spinta importante per gli ultimi due appuntamenti".

E chissà, a questo punto, se Zendeli un pensierino al primo posto in campionato sotto sotto lo farebbe: "Non penserei troppo al titolo, ma ovviamente vorrei concludere nei primi 3 e vincere la classifica Rookie. Sono già due obiettivi, preferisco non aggiungerne di ulteriori".