Carrera Cup Italia, Imola: weekend al via senza De Giacomi!

Inizia come previsto con afa e gran caldo il terzo round della Porsche Carrera Cup Italia 2021 a Imola, dove però l'imprevisto sarà l'assenza di Alex De Giacomi, attuale leader della Michelin Cup. In realtà il forfait del pilota bresciano non è stato del tutto inatteso, anche perché dipende per fortuna da una bella notizia, cioè dal fatto che proprio ieri è nato Niccolò, suo secondogenito.

Le esigenze del caso hanno naturalmente consigliato l'alfiere del team Tsunami, al quale e alla famiglia del quale vanno anche le congratulazioni di Motorsport.com, di rimanere a Brescia, con la categoria dei "bronze" che dunque registra l'assenza del due volte campione, al momento capoclassifica con 44 punti, 12 in più di Marco Cassarà e 29 in più di Piero Randazzo.

Nel paddock del monomarca di Porsche Italia, intanto, si è al lavoro sugli ultimi dettagli in vista della sessione di prove libere che nel pomeriggio avvierà il weekend anche in pista. SI parla molto di un fine settimana tecnicamente impegnativo, di gestione gomme e anche dell'impianto frenante, con temperature che al momento sul circuito del Santerno si aggirano intorno ai 32-33 gradi, mentre sull'asfalto già sfiorano i 60...