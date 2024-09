Carrera Cup Italia | Imola: Zendeli vola in pole al fotofinish

Proprio al fotofinish, Lirim Zendeli piazza il miglior crono e per gara 1 si piazza nella comoda casella della pole position nelle qualifiche del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Imola.

Il momento decisivo di un turno combattutissimo e davvero spettacolare fino all'ultimo è stata l'ultima full course yellow (in precedenza la prima, sempre per pulire la pista, e ancora prima anche una bandiera rossa per un insabbiamento di Introna), richiamata dalla direzione gara a meno di 5 minuti dal termine.

Così gli ultimi tentativi con bagarre in pista sono stati cruciali e Zendeli ha colto l'attimo proprio nel finale prendendosi la pole anche per gara 2. Il 25enne driver di Ombra Racing è alla prima pole nel monomarca tricolore, ottenuta in 1'43"313, un riscontro davvero interessante che lo pone davanti a tutti sulla griglia di partenza dell'odierna gara 1: appuntamento alle 16.25 (diretta Dazn e www.carreracupitalia.it).

Con qualche rammarico ma pur sempre in prima fila, al suo fianco si schiererà Marvin Klein, autore del secondo miglior riscontro a soli 59 millesimi dal rivale tedesco. Il secondo posto del francese di Target Competition è stato in bilico fino alla bandiera a scacchi: poco prima, Francesco Braschi, al top fra gli italiani, aveva infatti ottenuto il terzo tempo a soli 3 millesimi dalla prima fila con la 911 Gt3 Cup di Dinamic Motorsport.

I primi tre classificati sono così racchiusi in soli 62 millesimi. Un soffio dal quale sono rimasti di poco fuori sia Keagan Masters, quarto a quasi due decimi dalla pole con il Team Q8 Hi Perform, sia Simone Iaquinta, comunque competitivo e tornato in top-5 con Prima Ghinzani, staccato di soli 286 millesimi.

I primi 5 hanno scavato un piccolo solco che porta al sesto crono, ottenuto dalla new-entry Benjamin Paque. L'alfiere belga di Target Competition ha concluso la sua prima qualifica tricolore a mezzo secondo da Zendeli.

Da lui all'11° posto passa quindi nemmeno un decimo! Tutti con il crono di 1'43"9 la top-10 è infatti completata dall'australiano Bayley Hall (BeDriver), dal britannico Oliver Gray (Ombra Racing, tre vetture in top-8!), da Alberto Cerqui (nono e anche lui con BeDriver) e dal giovanissimo rookie Nicholas Pujatti (Villorba Corse), decimo davanti a Diego Bertonelli (The Driving Experiences) per soli 11 millesimi.

Ancje la Michelin Cup celebra una "prima volta" in pole. Quella di Cesare Brusa. Il driver bergamasco di Prima Ghinzani ha fra l'altro ottenuto un 1'44"869 che oltre a dargli il 19° posto assoluto ha staccato di oltre 6 decimi la concorrenza diretta, che vede Gianluca Giorgi e BeDriver in seconda posizione di categoria.

Una "prima fila" Michelin dunque un po' a sorpresa dopo i riscontri di ieri nelle libere. Leggermente più staccati, terzo ha concluso il turno l'immancabile Alex De Giacomi (Tsunami RT), mentre il duo Ebimotors Alberto De Amicis e Paolo Gnemmi hanno completato la top-5 davanti a Ilarione Introna (Prima GHinzani), Stefano Stefanelli (Team Malucelli) e Francesco Fenici (Raptor Engineering).

Le qualifiche per gara 1