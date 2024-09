Carrera Cup Italia | Imola, verso gara 2: rivincita in un millesimo?

Nasi all'insù nel paddock del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Imola. Minaccia pioggia sul circuito del Santerno e al momento il cielo è velato. Si teme il bagnato per gara 2 di mezzogiorno, anche se le previsioni continuano a segnalare che il peggio dovrebbe arrivare qualche ora dopo. Vedremo.

Al momento, l'unica certezza è la griglia di partenza per la seconda sfida del weekend. Se i crono che hanno deciso la qualifica di gara 1 sono stati ravvicinati, che dire dell'unico millesimo che ha deciso le sorti della prima fila odierna?

Lirim Zendeli a quel millesimo si aggrappa per la possibile rivincita, nel senso che il tedesco di Ombra Racing aveva ottenuto la pole anche per gara 1, ma una penalità per impeding lo aveva retrocesso in terza fila (poi quarto al traguardo, il migliore della Rookie), di fatto impedendogli di lottare per il vertice.

Stavolta a Imola l'opportunità gli si ripresenta per un millesimo sul vincitore di ieri, Marvin Klein (che aveva "ereditato" la sua prima pole), a sua volta impegnato con Keagan Masters (che scatta 3°) nella rincorsa all'assente capoclassifica Larry Ten Voorde. E lo schieramento delle prime file è completato da Francesco Braschi (un altro a caccia di rivincite dopo il ritiro di ieri), Alberto Cerqui (a sua volta a caccia del primo podio), Oliver Gray e SImone Iaquinta.

Insomma, un bel pacchetto di mischia che potrebbe rendere la corsa odierna addirittura più combattuta della già tiratissima gara di ieri. Pioggia permettendo, ovviamente. Zendeli è in ogni caso un pilota che scatta sempre molto bene dal via (e gli è riuscito anche ieri).

Lui stesso batte su questo tema, ampliandolo e dando una chiave proprio in vista della seconda partenza: “Parto in pole e quindi dovrò solo fare una delle mie partenze. Credo che nessuno sia riuscito a scattare così bene al via quest'anno, devo soltanto riuscire a rimanere più tranquillo nei primi 4-5 giri. Devo ancora imparare. Nel primo giro spingo molto e sono davvero veloce, ma poi nel secondo o terzo i piloti più esperti riescono a sfruttare meglio gli pneumatici. Vedremo che cosa succederà, ma sono fiducioso sul fatto che sarà una buona gara".

Un simile auspicio spetta anche a Cesare Brusa. Il driver di Prima Ghinzani ha ottenuto la doppia pole position di Michelin Cup in qualifica (e con margine), ma ieri non è poi riuscito ad andare oltre al sesto posto fra le varie bagarre createsi durante la corsa.

Gara 2 offre al driver bergamasco la seconda occasione proprio mentre si infiamma ancor di più la lotta al titolo di categoria, le cui redini sono tornate di nuovo in mano ad Alberto De Amicis, vincitore ieri e nuovo leader ma con solo un punto di vantaggio su Francesco Fenici.

Sulla griglia odierna è infine da segnalare la penalizzazione di 8 posizioni inflitta all'esordiente Matteo Segre per l'episodio che nel finale di gara 1 l'ha visto finire in testacoda al Tamburello coinvolgendo l'incolpevole Steven Giacon, colpito e finito anche lui in ghiaia con conseguente ritiro (ma il padovano sarà regolarmente al via oggi).

Di seguito ecco dunque tempi e distacchi che hanno deciso la qualifica per gara 2, che prende in considerazione i secondi migliori crono ottenuti da ciascun pilota durante il turno unico di sabato mattina.

La qualifica per gara 2