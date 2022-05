Carrera Cup Italia | Imola: un altro jump start favorisce De Giacomi!

Carica lettore audio

E' ancora un jump start a decidere la Michelin Cup nel primo round della Porsche Carrera Cup Italia a Imola. Dopo la penalty inflitta ad Alberto De Amicis ieri, nell'odierno post-gara 2 è toccato al vincitore in pista Luca Pastorelli ad accollarsi 25 secondi in più sul suo tempo di gara per partenza anticipata.

Il pilota di Krypton Motorsport ha dovuto così cedere la vittoria ad Alex De Giacomi, che dunque conclude il fine settimana in riva al Santerno con una clamorosa doppietta. Il pilota di Tsunami RT prova la prima fuga, o mini-fuga della stagione, anche per la sfortunata domenica in cui è incappato il campione in carica Marco Cassarà, che con la 911 GT3 Cup di Raptor Engineering non si è potuto giocare le posizioni di testa a causa di una foratura per detriti occorsagli nei primi giri.

Con De Giacomi promosso vincitore, sul secondo gradino del podio di gara 2 della Michelin Cup è promosso a sua volta Piero Randazzo (Ombra Racing), mentre terzo è proprio De Amicis, che stavolta, seppure virtualmente, può davvero festeggiare il primo podio al rientro in Carrera Cup con Ebimotors. Corsi e ricorsi...