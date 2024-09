Carrera Cup Italia | Imola: tutte le insidie di un weekend "double face"

Ha preso il via con il briefing piloti agli ordini del direttore di gara Massimiliano Ghinassi il quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Imola. In 32 saranno al via di una tappa cruciale per tutte le classifiche, ma in particolare per l'assoluta, dove l'assenza del leader Larry Ten Voorde può riaprire tanti e nuovi scenari.

Trentadue protagonisti in pista e non 33 perché sulla 911 GT3 Cup in un primo momento iscritta sotto le insegne di Dinamic Motorsport per un pilota da annunciare si accomoderà invece l'alfiere di Villorba Corse Horia-Traian Chirigut (che ha danneggiato la propria vettura nel test svolto a Cremona martedì scorso),

L'incognita che "aleggia" sul circuito del Santerno e della quale più si parla nel paddock è legata al meteo, che potrebbe regalare un vero e proprio round a due volti. Sabato per gara 1, infatti, è previsto il ritorno del caldo estivo. Domenica, al contrario, al momento proprio per la partenza di gara 2 (mezzogiorno) è dato per possibile anche l'inizio della pioggia che dovrebbe poi caratterizzare il resto della giornata.

Una possibile gara bagnata domenica, oltre a possibili rimescolamenti e colpi di scena, potrebbe anche far optare molti team/piloti per la scelta di giocarsi un set di pneumatici jolly nuovi al sabato, con la griglia di gara 1 che diventerebbe più agguerrita che mai.

Questa ripartenza dopo la pausa estiva è del resto decisiva, vista la situazione, e al momento proprio i primi inseguitori di Ten Voorde, cioè Keagan Masters e Marvin Klein, hanno ancora a disposizione 7 e 8 Michelin "jolly" rispettivamente.

Insomma, un occhio alla pista ma anche ai vari siti meteo, che però al momento differiscono abbastanza fra loro. Un po' tutte le squadre e i tanti piloti in cerca dell'exploit, compresi quelli che fin qui non hanno raccolto quanto sperato, stanno in ogni caso valutando l'opportunità.

Interessante per alcuni di loro è proprio la situazione dei "jolly" rimasti da utilizzare, con Simone Iaquinta, Alberto Cerqui e l'attuale leader della Michelin Cup Francesco Fenici che hanno ancora a disposizione tutti i tre set di nuove.

Prima, però bisognerà pur "fare i conti" con le libere di oggi pomeriggio con tutte le varie indicazioni che porteranno. Una info particolarmente cruciale sarà quella legata alla performance assoluta, anche perché sabato mattina in qualifica è previsto meteo perfetto e temperature "giuste" per un possibile "tempone".

L'obiettivo dichiarato per la pole è scendere sotto al muro dell'1 e 43. Non esattamente una passeggiata a Imola...