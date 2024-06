Carrera Cup Italia | Imola: Ten Voorde non si ferma in gara 2

Larry Ten Voorde completa la doppietta e, dopo gara 1 ieri, oggi vince anche gara 2 del secondo round della Porsche Carrera Cup Italia a Imola. In classifica ora la fuga del campione in carica inizia a prendere forma nonostante il tentativo di resistenza di Keagan Masters e Marvin Klein, di nuovo sul podio con l'olandese, esattamente come ieri.

Ten Voorde è scattato bene dalla pole position, ma, al suo fianco Masters si è immediatamente fatto minaccioso. Nulla di fatto, però, quando l'olandese di Fulgenzi Racing chiude la porta al Tamburello e s'invola verso il secondo successo su due (il quarto consecutivo considerando le due gare di Supercup delle ultime settimane).

Una gestione gara ancora una volta perfetta per il campione in carica, che prima scappa a suon di giri veloci (l'11esimo il migliore in 1'44"173), poi nella seconda metà passa senza problemi l'imprevisto di una safety car, impiegata dopo che Oliver Gray si pianta nella via di fuga della Rivazza 1 "spinto" da Iaquinta (poi penalizzato), ed è raggiunto soltanto sul podio dallo stesso Masters e da Klein.

ll sudafricano del team Q8 Hi Perform e il francese di target Competition hanno dato spettacolo nella lotta per il secondo posto e prima della safety car Klein sembrava poter sopravanzare il rivale. Da incorniciare il sorpasso alla Piratella con immediata risposta e contro-sorpasso di Masters alle Acque Minerali, che in quel frangente è riuscito a mantenere una piazza d'onore comunque preziosa.

Dietro a Klein, terzo, è salito il compagno di squadra e rivelazione Janne Stiak. Il rookie di Target Competition, 17 anni compiuti a marzo, scattava sesto al via, ma in un giro ha prima bruciato Aldo Festante in partenza e poi attaccato alla seconda tornata Diego Bertonelli, superato al Tamburello.

Stiak non ha poi avuto problemi a mantenere il quarto posto, migliore fra gli "under" dello Scholarship Programme, mentre Bertonelli ha almeno potuto godersi la top-5 che al toscano di TDE era stata negata ieri per una penalità di 5 secondi comminatagli nel post-gara.

Sesto si è quindi classificato Festante, protagonista di una gara regolare al volante della prima 911 GT3 Cup di Dinamic Motorsport, mentre il compagno di squadra Francesco Braschi, che, il migliore ieri fra i Rookie, stavolta scattava da centro gruppo e si è trovato spesso e volentieri nelle bagarre fuori dalla top-10 nel tentativo di rimonta (ha concluso 12esimo).

A classificarsi davanti a tutti proprio nella graduatoria Rookie è stato quindi Lirim Zendeli (che come a Misano ha pareggiato i conti con Braschi anche a Imola). Il 24enne tedesco di Ombra Racing è stato colpito sul retrotreno nelle prime fasi di gara 2 e ha percorso l'intera distanza con il posteriore della 911 GT3 Cup danneggiato, riuscendo a concludere settimo, che era la sua posizione di partenza.

La top-10 è stata quindi completata da Alberto Cerqui, ottavo con BeDriver, e due giovani dello Scholarship Programme, con un pimpante Daniel Gregor (TDE) nono e Pietro Armanni (Prima Ghinzani) decimo. Solo 11esimo, invece Gianmarco Quaresmini. Il bresciano di Tsunami RT ha in realtà conteso a Cerqui l'ottava posizione per tutta la gara, ma è stato penalizzato di 5 secondi già durante la contesa per abuso di track limits ed è stato retrocesso.

Tornando ai giovanissimi, invece, da sottolineare la prima entrata a punti di Flavio Olivieri, a 17 anni compiuti da meno di un mese. Il pilota romano di Raptor Engineering ha resistito bene nelle varie bagarre della corsa e ha tagliato il traguardo in 13esima posizione.

Il 17esimo posto assoluto è invece valso ad Alex De Giacomi il primo successo stagionale in Michelin Cup. Il gentleman driver bresciano di Tsunami RT ha preso il comando della categoria grazie a un ottimo spinto in partenza, superando Paolo Gnemmi (Ebimotors), vincitore ieri e oggi quarto e premiato con il premio Primerent come migliore di classe nell'arco del weekend.

De Giacomi ha poi badato a gestire tutto al meglio e non si è lasciato distrarre dai fanali lampeggianti di Gianluca Giorgi, secondo al traguardo, come in gara 1, con BeDriver, mentre ritrova il podio anche il campione in carica Alberto De Amicis (Ebimotors) dopo il ritiro di ieri.

Con Gnemmi quarto, la top-5 è stata completata da Francesco Fenici (Raptor Engineering), che resta in vetta a una classifica sempre più corta che vede Giorgi inseguirlo a un solo punto e tutti i protagonisti della Michelin Cup in piena corsa per il titolo 2024.

Dopo un complesso weekend come quello vissuto sul circuito del Santerno, sul quale venerdì si è abbattuto un diluvio che non ha permesso di girare in condizioni da asciutto nelle libere, ora tutti al Mugello Circuit, dove il 12-14 luglio la Carrera Cup Italia torna per il terzo round a completare la prima metà della stagione