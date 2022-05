Carrera Cup Italia, Imola: sfida aperta a Cerqui, Giardelli e Cassarà

Carica lettore audio

Il 2022 della Porsche Carrera Cup Italia è appena iniziato a Imola con prove libere bagnate (al momento) e con i campioni in carica presenti impegnati in quella che sarà tutt’altro che una semplice conferma del rispettivo titolo conquistato lo scorso anno.

L’impiego della nuova 911 GT3 Cup, l’approdo di nuove e competitive forze, le tante incognite del meteo (ma non solo) proprio in questo primo weekend e i tanti pretendenti agli allori in palio stanno cambiando molto lo scenario nel quale si ritroveranno a competere Alberto Cerqui (campione in carica assoluto), Ale Giardelli (miglior giovane dello Scholarship Programme 2021, che fra l’altro ha pure cambiato team) e Marco Cassarà (re in Michelin Cup)

Ma se la rincorsa alla conferma si annuncia lunga e molto impegnativa, a sentirli le motivazioni, forse proprio per questo, sono ancora maggiori rispetto al via dello scorso anno.

Dopo la stagione vincente con il Team Q8 Hi Perform, Cerqui riparte con la responsabilità del numero 1 sulla livrea e quella Ghinzani Arco Motorsport che comunque già lo scorso anno gestiva tecnicamente la vettura: "Sono davvero molto contento di essere al via di questa stagione da campione in carica - ha spiegato il driver bresciano -. Abbiamo svolto questo piccolo test (mercoledì, ndr) a Imola e le sensazioni sono molto positive, non vedo l'ora di tradurle in pista per la prima gara dell'anno. L'incognita meteo sarà fondamentale e potrebbe rimescolare ulteriormente le carte, tuttavia non cambia il mio obiettivo: cercare di marcare punti a ogni gara perché la costanza, come dimostrato lo scorso anno, farà la differenza. Imola è una pista che mi piace tantissimo, lo scorso anno chiusi a un soffio dalla pole, e per questo sono fiducioso di poter iniziare al meglio la nuova stagione".

Per Giardelli, primo dei 9 under dello Scholarship Programme, inizia invece una nuova fase della sua giovanissima carriera in Ebimotors: “Sono pronto per questa sfida, sono stato fortunato a poter provare la 992 già nella passata stagione. Decisamente più performante, veloce e tanto carico aerodinamico. E’ stato importante prendere confidenza con la frenata senza ABS, lavorare sullo sviluppo degli assetti. Il Team Ebimotors è fantastico e ringrazio Enrico Borghi e il suo staff per il supporto fino a qui. Da ora sono io che devo ripagarli con i risultati. Imola è una pista che mette a dura prova i freni e le condizioni meteo non sembrano delle più rosee. Staremo a vedere”.

Per Cassarà, rimasto ben saldo con la Raptor Engineering, non ci sono alternative in una Michelin Cup sempre più viva e con alcuni approdi che promettono scintille: “Chiaramente l’obiettivo è quello di confermare il titolo riservato ai piloti non professionisti: il livello del campionato si alza di anno in anno e sarà quindi molto difficile, ma abbiamo tutte le possibilità per riuscirci. Nutro grande fiducia nel team e quest’anno avrò il valore aggiunto di un riferimento interno rappresentato da un pilota di altissimo livello come Aldo Festante”.