Carrera Cup Italia | Imola segna la svolta per Target Competition

Malgrado comunque la vasta esperienza in TCR, a inizio stagione si sono affacciati in punta di piedi al mondo della Porsche Carrera Cup Italia, ma a Imola, ieri, in occasione di qualifiche e gara 1 dell'ultimo round 2023, hanno coronato con un sabato perfetto la loro prima stagione nel monomarca tricolore.

E allora i componenti di Target Competition si sono goduti a lungo, seppure quasi con "compostezza", tipica dell'Alto-Adige, la pole, il giro più veloce e la vittoria ottenuti da marvin Klein, il forte driver francese ingaggiato proprio per avere un riferimento di punta in squadra, anche per i giovani gemelli classe 2001 Artem e Zakhar Slutskii.

Klein ha sicuramente svolto il compito finora e vedremo anche oggi in gara 2 se potrà risalire sul podio, di sicuro, però, anche il team ha saputo sia seguirlo sia dargli in mano una 911 GT3 Cup messa a punta a livelli egregi e anche la strategia di optare per due Michelin nuove in appoggio (giocando un "jolly" a metà) ha ulteriormente aiutato nel confronto diretto con un campione come Ten Voorde e anche rispetto alla concorrenza italiana.

Non ultimo, Klein sta aiutando anche i due rookie del team a crescere (prima nei test, a Imola anche in un weekend di gara quasi fosse la verifica finale per questo 2023). E gli Slutskii, da inizio anno a oggi, hanno messo in mostra una grande progressione in pista e all'interno dello Scholarship Programme.

Pur tra qualche alto e basso i due sono cresciuti a vista d'occhio e Artem proprio ieri ha di nuovo sfiorato la top-5 (anche Zakhar era in lotta, ma poi ha un po' pasticciato nel duello con Bertonelli, peccati di gioventù...): entrarci con costanza è il prossimo obiettivo.

Così come per una squadra compatta e ben consapevole dei traguardi da raggiungere la pianificazione del lavoro e dei programmi è già proiettata al 2024, dove sembra davvero che le intenzioni siano quelle di schierare costantemente al via della nuova stagione ben tre vetture...