Carrera Cup Italia, Imola: Quaresmini "salvo", Bianconi ok in Silver Cup!

E' "salva" la pole position di Gianmarco Quaresmini per gara 2 del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia a Imola. Nessuna decisione, infatti, è stata presa dopo il contatto che al secondo giro di gara 1 ha visto protagonisti proprio il campione 2018 e Aldo Festante, finito in testacoda.

Confermata la sesta posizione ottenuta al traguardo, dunque, per il pilota di Tsunami RT è confermata anche la partenza al palo per gara 2 delle 9.50 di domenica mattina (domani). l suo fianco si accomoderà Marzio Moretti, ottimo quinto in gara 1 al termine di uno spettacolare duello con Alberto Cerqui, che si accomoderà in seconda fila insieme a Stefano Monaco, seguiti da Simone Iaquinta, nuovo leader del monomarca tricolore con 69 punti, e David Fumanelli, che, vincitore della corsa del sabato, è salito al secondo posto in classifica con 63 punti (Quaresmini è a quota 61).

Cambia invece la classifica nelle retrovie, decidendo la Silver Cup con uno scambio di posizioni tra il primo e il secondo al traguardo. Stefano Bianconi (Ghinzani Arco Motorsport) ha vinto la categoria dopo che Max Montagnese è stato penalizzato di 5 secondi nel post-gara per un sorpasso con taglio della Variante Alta proprio ai danni dello stesso Bianconi. Per il driver di GDL Racing, in ogni caso, la soddisfazione di essere balzato in vetta alla classifica.

Ecco dunque la classifia definitiva di gara 1 a Imola:

1. Fumanelli (Q8 Hi Perform) 16 giri in 30'27”644 alla media di 154,2 km/h; 2. Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano) a 0”401; 3. Monaco (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Modena) a 1”606; 4. Cerqui (AB Racing – Centri Porsche di Roma) a 2”410; 5. Moretti (Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo) a 4”070; 6. Quaresmini (Tsunami RT – Centro Porsche Brescia) a 5”424; 7. Baldan (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Bologna) a 6”556; 8. Laurini (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Mantova) a 7”709; 9. Mardini (Tsunami RT – Centro Porsche Verona) a 8”278; 10. Caglioni (Ombra Racing – Centro Porsche Padova) a 8”978; 11. Skaras (Ombra Racing – Centro Porsche Torino) a 9”748; 12. Altoè (Raptor Engineering – Centro Porsche Catania) a 10”617; 13. Festante (Ombra Racing – Centro Porsche Padova) a 11”147; 14. Pastorelli (Krypton Motorsport) a 13”351; 15. Palazzo (Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano) a 13”743; 16. Randazzo (AB Racing – Centri Porsche di Roma) a 14”719; 17. Josephsohn (GDL Racing) a 17”119; 18. Locanto (SVC – Centro Porsche Firenze) a 37”615; 19. Bianconi (Ghinzani Arco Motorsport) a 41”429; 20. Montagnese (GDL Racing) a 45”551; 21 Parisini (Team Malucelli) a 1 giro.

Giro più veloce: il 3° di David Fumanelli in 1'44”470 alla media di 169,1 km/h.