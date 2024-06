Carrera Cup Italia | Imola, qualifiche: una roulette “al buio”?

La pioggia che ieri ha “lavato” le prove libere del secondo round della Porsche Carrera Cup Italia piuttosto che raffreddare gli animi di chi punta a un posto al... sole sullo schieramento di gara 1 e gara 2 li ha di fatto ulteriormente accesi.

Il lavoro saltato e non aver potuto provare messa a punto e condizioni da asciutto al volante delle 911 GT3 Cup costringono a un reset globale e ora tutto si giocherà interamente nelle qualifiche in partenza stamattina. E a questo... gioco sono tanti quelli che hanno intenzione di iscriversi e, magari, di sorprendere.

I punti nodali risiedono nel che cosa aspettarsi a questo punto dalle qualifiche “al buio” di questo secondo appuntamento stagionale e se il fatto di non aver praticamente provato nelle libere sia un vantaggio per chi ha già corso in Supercup a Imola due settimane fa con la F1.

Sul primo, detto che il favorito numero uno resta Ten Voorde (anche con la pioggia in pochissimo tempo è balzato immediatamente in vetta girando in 2 netti), saranno quaranta minuti non scontati, ancor più tirati del solito e in cui probabilmente tutti scenderanno in pista fin da subito, al contrario di quanto avviene solitamente, quando almeno per i primi 10-15 minuti girano prevalentemente i protagonisti della Michelin Cup e i più giovani.

In questo senso il primo set di Michelin sarà prevalentemente utilizzato per un “assestamento” prima della bagarre conclusiva, nella quale c’è davvero da aspettarsi i fuochi d’artificio. Fra l’altro il reset di ieri potrebbe anche a portare a due griglie di partenza estremamente diverse fra gara 1 di oggi alle 15.20 e gara 2 di domani a mezzogiorno, per le quali al momento sembra scongiurato il pericolo pioggia. Oggi, piuttosto, dovrebbe anche arrivare il caldo (non l’afa).

Sul fattore Supercup, invece, e su questo sembrano un po' tutti d'accordo, le condizioni che i piloti troveranno saranno totalmente differenti rispetto a Imola del 19 maggio. Pista “lavata”, temperature più fresche e soprattutto aderenza diversa. Setup e messa a punto necessarie cambiano molto rispetto a un weekend di F1 e così il grip che si trova in frenata.

L’unico, reale vantaggio è il tempo superiore passato al volante delle 911 GT3 Cup e su una pista tra le più esaltanti e impegnative. I primi cinque in classifica generale, così come Iaquinta, Bertonelli e Klein, dovranno cercare di approfittarne, ma “al buio” e con il traffico previsto fin dal semaforo verde potrebbe davvero tutto trasformarsi in una roulette...