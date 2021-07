Carrera Cup Italia, Imola: Cerqui sul filo di lana nelle libere

Movimentata e intensa ora di prove libere a Imola per la Porsche Carrera Cup Italia. Il primo nome del terzo round stagionale resta però quello più gettonato in questo 2021, ovvero quello di Alberto Cerqui. Proprio all'ultimo giro il portacolori del team Q8 Hi Perform trova il giro buono in 1'44"421, scavalcando il campione in carica Simone Iaquinta, rientrato in gruppo dopo aver saltato il Mugello con il secondo crono di giornata ad appena 56 millesimi dal leader di campionato.

Insomma, le premesse sono quelle giuste e senza dubbio oltre al bresciano e al pilota di Dinamic Motorsport per la pole position di gara 1 in qualifica sarà in lizza anche Gianmarco Quaresmini. Il pilota del team Tsunami è in scia a 2 decimi dai battistrada, a sua volta inseguito da un nugolo di "under" delo Scholarship programme, tutti piuttosto ravvicinati.

Sorprendono fino a un certo punto il quarto tempo di Leonardo Caglioni e il quinto di Benny Strignano, entrambi in top-5 rispettivamente con le prima 911 GT3 Cup di Ombra Racing e di AB Racing. Dietro di loro si sono piazzati gli alfieri Dinamic Giorgio Amati e Ale Giardelli, inframezzati al settimo posto da Aldo Festante (Ombra Racing).

I primi 8 sono raccolti in mezzo secondo, mentre a 8 decimi si è fermato Marzio Moretti (anche se l'alfiere del team Bonaldi si è visto cancellare per track limit alla Variante Alta il suo miglior giro, inferiore di un decimo e mezzo rispetto a quello valido). Tutti staccati di un secondo, completa la top-10 Giammarco Levorato (Tsunami RT) davanti a Stefano Gattuso (Ombra Racing) ed Enrico Fulgenzi (EF Racing).

Il fatto che tanti protagonisti di vertice, al contrario di quanto accade di solito quando sono i gentlemen a girare di più a inizio sessione, abbiano immediatamente preso la via della pista all'apertura della pit lane conferma quanto il weekend di Imola sia particolarmente atteso e per via delle temperature elevate richieda un surplus di impegno e "tecnicità", possibile soltanto con un quantitativo di dati raccolti che si riveli più che sufficiente. Anche perché tra l'altro chi ha testato la scorsa settimana no ha esattamente trovato le stesse condizioni, tutt'altro (aveva anche piovuto).

Il 13esimo ricontro generale ha piazzato Piero Randazzo al vertice della Michelin Cup, nella quale ricordiamo l'assenza di Alex De Giacomi, diventato papà per la seconda volta giusto ieri. Il gentleman driver partenopeo di AB Racing ha concluso il turno con un crono davvero interessante staccando di oltre 8 decimi la sorpresa Matteo Rovida, all'esordio in Carrera Cup Italia con il team TDE.

Terzo tempo per Marco Cassarà con la 911 GT3 Cup di Raptor Engineering, che proprio visto il forfait "felice" di De Giacomi ha l'occasione di balzare in vetta alla classifica di categoria, mentre inizia con due tempi molto vicini il duello tra Max Montagnese (Team Malucelli) e Davide Scannicchio (ZRS Motorsport) nella Silver Cup.

Dopo una breve full course yellow causata da un'uscita di Stefano Gattuso in ghiaia al Tamburello nella prima parte del turno, a 23 minuti dalla fine è stata esposta bandiera rossa per un'uscita di Luigi Peroni in zona Rivazza con driver ok.

La sospensione è durata una decina di minuti e nel finale tutti in pista per limare ulteriormente il proprio limite, anche grazie a Michelin più fresche, seppure un'altra brevissima full course yellow (Gianluca Giorgi in ghiaia) ha rallentato la sessione per un minuto quasi sulla bandiera a scacchi, non impedendo a Cerqui di trovare il best lap proprio sul filo di lana.

La sessione, quasi 34 gradi nell'aria e quasi 60 sull'asfalto (limiti leggermente scesi nella seconda mezzora), ha confermato il gran caldo atteso. Un fattore che domani potrebbe risultare ancora più determinante, visto che le previsioni danno una massima a 37, cioè superiore di un paio di gradi. Gli orari dei turni dovrebbe comunque aiutare almeno un po' i protagonisti del monomarca di Porsche Italia.

Sabato le qualifiche si disputano dalle 10.30 con la prima mezzora della PQ1, seguita alle 11.05 dalla sessione finale (PQ2) con i top-12 in azione a contendersi la pole position di gara 1, al via alle 17.10 in diretta tv su Sky Sport Action (Sky 206) e www.carreracupitlai.it.

I tempi delle libere

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Alberto Cerqui Q8 Hi Perform 1'44”421 02. Simone Iaquinta Dinamic Motorsport +0"056 03. Gianmarco Quaresmini Tsunami RT +0"279 04. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"384 05. Benedetto Strignano AB Racing +0"400 06. Giorgio Amati Dinamic Motorsport +0"434 07. Aldo Festante Ombra Racing +0"543 08. Alessandro Giardelli Dinamic Motorsport +0"562 09. Marzio Moretti Bonaldi Motorsport +0"860 10. Giammarco Levorato Tsunami RT +1"023 11. Stefano Gattuso Ombra Racing +1"029 12. Enrico Fulgenzi EF Racing +1"054 13. Piero Randazzo AB Racing +1"168 14. Daniele Cazzaniga Ghinzani Arco Motorsport +1"180 15. Risto Vukov GDL Racing +1"304 16. Leonardo Moncini Ghinzani Arco Motorsport +1"436 17. Federico Malvestiti Ghinzani Arco Motorsport +1"527 18. Dziugas Tovilavicius Ombra Racing +1"577 19. Matteo Rovida TDE +1"975 20. Marco Cassarà Raptor Engineering +2"105 21. Gianluca Giorgi Ebimotors +2"491 22. Andreas Corradina Huber Racing +2"518 23. Francesco Maria Fenici AB Racing +3"057 24. Diego Locanto Krypton Motorsport +3"239 25. Gianluigi Piccioli Ebimotors +3"489 26. Marco Galassi Team Malucelli +3"729 27. Paolo Venerosi Ebimotors +3"946 28. Max Montagnese Team Malucelli +4"406 29. Davide Scannicchio ZRS Motorsport +4"830 30. Max Donzelli Team Malucelli +5"259 31. Luigi Peroni Ebimotors +6"401 32. Marco Parisini Team Malucelli +11"465