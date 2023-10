Carrera Cup Italia | Imola: l'impronta di Klein sulla pole

Qualifiche combattutissime e tecnicamente complesse quelle dell'ultimo round della Porsche Carrera Cup Italia in corso a Imola, nelle quali Marvin Klein balza in pole position per gara 1 di oggi pomeriggio alle 15.20 (diretta Sky Sport Max e www.carreracupitalia.it).

Il giovane pilota francese, già due volte campione in Carrera Cup France, non sbaglia nulla nella sua prima qualifica nel monomarca di Porsche Italia e spinge la 911 GT3 Cup di Target Competition sul tempone di 1'43"062, ovvero quel 43 netto che alla vigilia alcuni dei protagonisti avevano effettivamente indicato come obiettivo per guadagnare la partenza al palo.

In gara Klein avrebbe dovuto scattare davanti a Simone Iaquinta, staccato di due decimi. L'alfiere di Ghinzani Arco Motorsport ha sorpreso nel finale quando ha scalzato Larry Ten Voorde dalla prima fila, superandolo di appena 8 millesimi, ma dovrà scontare 3 posizioni di penalità pregresse (contatto con Malucelli in gara 2 a Misano) e dunque, in attesa della griglia e della classifica ufficiale, dovrebbe posizionarsi in quinta piazza.

Emozionante il triello ai vertici, in ogni caso, dove Ten Voorde alla fine può accontentare del terzo crono (e della prima fila) per due buonissimi motivi: oggi il capoclassifica olandese dell'Enrico Fulgenzi Racing si posizionerà davanti a tutti i suoi inseguitori per il titolo, mentre per la gara 2 di domenica si è guadagnato la pole position (e 2 ulteriori punti per il campionato).

Restando a sabato, nel finale è salito quarto il campione in carica Gianmarco Quaresmini. Il driver di Dinamic Motorsport (incappato anche in un'uscita in ghiaia alla Rivazza che ha causato una breve bandiera rossa nella seconda metà del turno) è staccato di quasi 6 decimi e precede di un decimo l'alfiere Villorba Corse Riccardo Agostini. Il terzetto che guida il campionato è così tutto racchiuso in top-5 e promette scintille nel pomeriggio.

Sesto a otto decimi ha guadagnato la terza fila Diego Bertonelli (Bonaldi Motorsport), capace di confermarsi fra i migliori davanti ai giovani gemelli Slutskii. I due fratelli israeliani di Target Competition sono "guidati" dal poleman Klein nel ruolo di coach e i progressi anche all'interno dello Scholarship Programme a Imola sono stati evidenti.

Zakhar Slutskii si è qualificati settimo contenendo il distacco dal compagno di squadra sotto al secondo, il gemello Artem è subito alle sue spalle con in scia un altro rookie, il bresciano Pietro Armanni, anche lui in palla e staccato di un secondo con la prima 911 GT3 Cup di Ombra Racing.

Mentre Aldo Festante (Dinamic Motorsport) completa la top-10 a 1"1, tra chi ancora matematicamente sarebbe in corsa per il titolo il compagno di squadra Giorgio Amati segue 11°, Matteo Malucelli è 14° e Alberto Cerqui soltanto 17°. Con ogni probabilità anche il fattore traffico avrà giocato la sua parte.

Nella Michelin Cup il capoclassifica Alberto De Amicis non fallisce il primo obiettivo del weekend e con Ebimotors scatterà 22° assoluto e in pole di categoria, con tutta l'intenzione di chiudere i conti con il titolo.

Come nella classifica di campionato, lo segue Alex De Giacomi, secondo di Michelin Cup con la solita grinta e il team Tsunami, mentre terzo è Gianluca Giorgi, che ha confermato ilbuon passo intravisto nelle libere con BeDriver, e Francesco Fenici (AB Racing) e Paolo Gnemmi (Ebimotors) sigillano la top-5.

Le qualifiche per gara 1

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Marvin Klein Target Competition 1’43”062 02. Simone Iaquinta Ghinzani Arco Motorsport +0"223 03. Larry Ten Voorde EF Racing +0"231 04. Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport +0"591 05. Riccardo Agostini Villorba Corse +0"696 06. Diego Bertonelli Bonaldi Motorsport +0"860 07. Zakhar Slutskii Target Competition +0"997 08. Artem Slutskii Target Competition +1"035 09. Pietro Armanni Ombra Racing +1"050 10. Aldo Festante Dinamic Motorsport +1"155 11. Giorgio Amati Dinamic Motorsport +1"161 12. Leonardo Caglioni Ombra Racing +1"194 13. Ariel Levi TDE +1"252 14. Matteo Malucelli Team Malucelli +1"257 15. Horst Felix Felbermayr TDE +1"312 16. Enrico Fulgenzi EF Racing +1"365 17. Alberto Cerqui BeDriver +1"373 18. Sebastian Freymuth Raptor Engineering +1"466 19. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi Perform +1"543 20. Andrea Fontana Ebimotors +1"560 21. Francesco Braschi Dinamic Motorsport +1"796 22. Alberto De Amicis Ebimotors +1"852 23. Anthony Imperato Ombra Racing +2"062 24. Benedetto Strignano Villorba Corse +2"115 25. Alex De Giacomi Tsunami RT +2"294 26. Alexandre Papadopulos Tsunami RT +2"406 27. Giuseppe Guirreri Raptor Engineering +2"463 28. Gianluca Giorgi BeDriver +2"553 29. Francesco Maria Fenici AB Racing +2"815 30. Paolo Gnemmi Ebimotors +2"913 31. Carlo Scanzi Ghinzani Arco Motorsport +3"139 32. Max Montagnese Team Malucelli +3"681 33. Johannes Zelger Tsunami RT +4"195 34. Huilin Han AB Racing +4"323 35. Livio Selva Ghinzani Arco Motorsport +4"374 36. Marco Galassi Team Malucelli +4"893 37. Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors +5"248