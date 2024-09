Carrera Cup Italia | Imola: penalizzato Zendeli, Klein balza in pole!

Fioccano le penalità e cambia il poleman nel post-qualifiche del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Imola. L'aggiornamento più importante riguarda Lirim Zendeli, che in mattinata aveva ottenuto il miglior crono del turno ufficiale (1'43"313) ma è stato retrocesso di 5 posizioni sulla griglia di partenza di gara 1 per "impeding" durante la full course yellow esposta negli ultimi 10 minuti della sessione.

Per i commissari il tedesco di Ombra Racing è reo di aver rallentato eccessivamente il gruppo e così oggi pomeriggio si accomoderà in terza fila e scatterà dalla sesta casella della griglia. In pole position si accomoderà invece Marvin Klein.

Il bi-campione francese di Target Competition aveva ottenuto il secondo miglior crono a un soffio dal rivale in 1'43"372 e dunque in gara 1 si giocherà le possibilità di guadagnare punti preziosi sull'assente capoclassifica Larry Ten Voorde scattando dalla posizione privilegiata.

Al suo fianco, in prima fila è quindi promosso Francesco Braschi (Dinamic Motorsport), mentre salgono rispettivamente terzo, quarto e quinto Keagan Masters (Team Q8 Hi Perform), Simone Iaquinta (Prima Ghinzani) e la new-entry Benjamin Paque, che così porta in top-5 anche la seconda 911 GT3 Cup di Target Competition.

Sulla griglia di gara 1, sono stati penalizzati anche Filippo Fant con 2 posizioni (da P21 a P23, per un "impeding" involontario), Matteo Segre con 5 posizioni (da P23 a P28) e Stefano Stefanelli, anche lui con 5 posizioni (scatterà ultimo in P32), questi ultimi per motivo di fatto "opposto" a quello di Zendeli (ovvero infrazione di velocità elevata in regime di full course yellow).