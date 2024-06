Carrera Cup Italia | Imola: ora Ten Voorde è anche ubiquo!

A qualcuno sembrerà un azzardo, ad altri una possibile impresa: nel corso del weekend Larry Ten Voorde affronterà in contemporanea il secondo round della Porsche Carrera Cup Italia appena inaugurato con il briefing dei piloti a Imola e la 24 Ore del Nurburgring.

Diciamocelo: non esattamente due impegni da poco anche se la conoscenza delle Porsche e l'esperienza che vanta nell'eambiente aiuteranno non poco l'asso olandese della Fulgenzi Racing a gestire il tutto nel miglior modo possibile.

Certamente è una bella prova del 9 per i suoi limiti, in primis fisico-psicologici, e alla riuscita del weekend concorreranno in maniera decisiva l'organizzazione di voli privati, unica logistica possibile in un caso-limite con questo.

Al momento Ten Voorde è regolarmente a Imola e sta per affrontare le prove libere della Carrera Cup Italia e lui stesso ha spiegato via social i "movimenti" del weekend, che il team principal Enrico Fulgenzi ha confermato in toto.

Quindi libere odierne, domattina qualifiche e pomeriggio gara 1 al volante della 911 GT3 Cup del team jesino. Poi volo immediato direzione Nurburgring per contribuire a tutta la parte notturna della mitica 24 Ore tedesca, alla quale è al via con il team Scherer Sport PHX insieme a Dylan Pereira, Thomas Kiefer e Christer Jons, sempre al volante di una 911 GT3 Cup ma in questo caso con sistema frenante Abs.

Terminato il proprio lavoro, Ten Voorde riprenderà quindi un volo domenica mattina molto presto per ripresentarsi regolarmente a Imola al via di gara 2 della Carrera Cup Italia. Di sicuro tutta la concorrenza diretta che l'attuale capoclassifica fronteggia sul circuito del Santerno è spettatrice interessata di questa "ubiquità", ma se saprà in qualche modo approfittarne si capirà soltanto a fine weekend...