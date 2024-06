Carrera Cup Italia | Imola: Michelin Cup da urlo nel segno del 4!

Il numero 4 è il numero ricorrente nella roulette della Michelin Cup nella Porsche Carrera Cup Italia. Il secondo round di Imola se ne va lasciando una classifica ultra-ravvicinata e che di fatto vede tutti i protagonisti in lizza per il titolo, tanto più che con i risultati di oggi si avvicinano anche i già campioni De Giacomi e De Amicis, che fino a ieri erano rimasti un po' attardati.

Impressionante, comunque, la serie: con la vittoria di De Giacomi oggi in gara 2, che segue al primo successo ottenuto in Michelin Cup da Gnemmi ieri in gara 1, diventano 4 i vincitori diversi nelle 4 gare finora disputate, mentre i primi 4 in classifica sono racchiusi in soli... 4 punti!

Il leader resta Fenici, che resiste a un weekend complicato e saluta il Santerno con due preziose, in questo senso, top-5, ma il pilota di Raptor Engineering ora è tallonato a un solo punto da Giorgi (BeDriver), due volte secondo a Imola, mentre a due lunghezze è salito Gnemmi.

Quarto a 4 punti è Pastorelli (Dinamic Motorsport), anche lui come Fenici meno brillante rispetto a Misano ma comunque sempre lì, mentre un po' più staccato ma non lontani inseguono De Giacomi (Tsunami RT), De Amicis (Ebimotors) e Brusa (Prima Ghinzani).

Oggi è stata fondamentale per De Giacomi la vittoria dopo che per tre volte, pur classificandosi, il gentleman driver bresciano nel finale di gara non era riuscito a vedere la bandiera a scacchi. Il merito è soprattutto quello di essere scattato molto bene al via e aver sopravanzato Giorgi che pativa in pole di categoria.

Poi il sospiro di sollievo finale, per De Giacomi, che dopo la festa del podio ha così concluso la giornata del monomarca tricolore: "Oggi ero terrorizzato nel non vedere il traguardo per l'ennesima volta, l'ultimo giro è stato lunghissimo! Devo fare i complimenti a Giorgi e De Amicis perché stanno anche loro andando veramente forte. Quest'anno il campionato sarà veramente combattuto".

E l'attuale classifica della Michelin Cup, che pubblichiamo per intero di seguito, lo conferma in pieno: 1. Fenici 39 punti; 2. Giorgi 38; 3. Gnemmi 37; 4. Pastorelli 35; 5. De Giacomi 27; 6. De Amicis 24; 7. Brusa 22; 8. Stefanelli 16; 9. Introna 6; 10. Montagnese 5; 11. Chirigut 4.