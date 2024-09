Carrera Cup Italia | Imola, Masters: "La pista è più veloce rispetto a giugno"

E dunque proprio i due primi inseguitori di Larry Ten Voorde in classifica si sono immediatamente messi a tirare il gruppo nelle prove libere del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia, iniziato in un soleggiato venerdì sul circuito di Imola.

Keagan Masters e Marvin Klein danno ora appuntamento al turno di qualifica in programma domani mattina (sabato) alle 10.15 per giocarsi due pole position pesantissime in ottica weekend e campionato. Una cosa è certa: l'attacco al primo posto in campionato (o almeno l'avvicinamento a grandi passi) è iniziato già oggi.

Nelle libere hanno brillato anche diversi italiani pronti a confermarsi fra i migliori o, finalmente, a entrarci dopo qualche sfortuna di troppo patita nella prima parte della stagione. Insomma, si annunciano lotta dura e distacchi minimi. Come del resto si è visto proprio nella giornata odierna.

Masters, che all'assente Ten Voorde paga al momento 47 punti da recuperare, ha ottenuto il miglior crono girando in 1'44"537, riscontro di sicuro interesse e che dà fiducia al sudafricano del Team Q8 Hi Perform, che fra l'altro per il lavoro sulla 911 GT3 Cup che guida quest'anno è seguito da Ombra Racing, i cui alfieri di punta sono sembrati un po' tutti in palla in questo venerdì in Emilia Romagna (anche Zendeli e Gray sono tra i migliori).

"Oggi era abbastanza insidiosa - ha commentato Masters a fine turno -, anche perché le temperature erano piuttosto elevate. Abbiamo utilizzato pneumatici usurati e abbastanza freschi e con i primi era difficile capire bene il limite e controllare le frenate. Poi abbiamo fatto qualche modifica e siamo abbastanza fiduciosi per la gara, sembra abbiano funzionato. Ho fatto qualche errorino proprio nel giro veloce e nonostante questo siamo davanti, quindi bene così".

In effetti nel tempo ideale il sudafricano sarebbe un decimo più veloce, mentre più difficile è "indovinare" il crono che potrebbe valere la pole position (il record in Carrera Cup Italia è il 43 netto ottenuto da Klein lo scorso anno in ottobre, mentre Ten Voorde girò in 43"2 lo scorso giugno: "Non ho idea di quale tempo si potrà fare in qualifica, di sicuro un 43, forse anche un 43 basso, ma dipenderà dal meteo".

Quello che potrebbe fare la differenza è proprio lo stato dei 4909 metri del circuito di Imola, migliorato rispetto a tre mesi fa, secondo Masters: "Oggi la pista e le condizioni erano buone, la pista è sicuramente più veloce rispetto a quando abbiamo corso qui la prima volta in giugno. Vedremo, speriamo che il nostro setup funzioni e poi sarà importante trovare due giri puliti". Forse proprio il traffico sarà la discriminante più importante...