Carrera Cup Italia | Imola: Masters sulla sirena nelle libere

Spetta a Keagan Masters, proprio al tramonto delle prove libere, inaugurare con il miglior crono di giornata il quarto round della Porsche Carrera Cup Italia in corso a Imola. Un inizio di weekend a ritmo elevato per il portacolori ufficiale del Team Q8 Hi Perform, che sul circuito del Santerno si gioca la possibilità di riacciuffare Larry Ten Voorde in classifica generale (l'olandese è impegnato in una concomitante gara in Germania)

Il "best lap" del venerdì è arrivato con già la bandiera a scacchi esposta, con Masters capace di "bruciarla" proprio come un cesti ta brucia la retina alla sirena di fine partita in 1'44"537. Il 25enne driver sudafricano, però, non è stato l'unico a mostrare gli artigli in questo inizio di contesa.

In particolare, Marvin Klein e Simone Iaquinta sono stati costantemente ai vertici della lista tempi. Soprattutto il francese di Target Competition, che alla fine è secondo di giornata a un decimo da Masters.

Il due volte campione tricolore ha quindi concluso terzo a 3 decimi dal leader, ma con ulteriori intertempi in miglioramento. Un venerdì proficuo, dunque, anche per l'alfiere di Prima Ghinzani, che a Imola va a caccia di un riscatto totale dopo che nel secondo round stagionale, in giugno, proprio sui 4909 metri del tracciato emiliano-romagnolo una noia tecnica gli aveva rovinato il weekend a inizio qualifiche.

Con un tempo quasi in fotocopia con quello di Iaquinta, alle spalle del terzetto di testa si è istallato Lirim Zendeli. L'alfiere tedesco di Ombra Racing è così anche il primo della classifica Rookie, nella quale hanno brillato anche il compagno di squadra Oliver Gray (settimo a 4 decimi) e il rookie di Villorba Corse Nicholas Pujatti (ottavo).

Curiosità, il giovane britannico e il 16enne pordenonese chiudono la lista di protagonisti capace di infrangere il muro dell'1 e 45 con lo stesso, identico riscontro: 1'44"999! Appena un millesimo più veloce dei due esordienti, in 1'44"998 ha concluso il turno in sesta posizione Diego Bertonelli (The Driving Experiences), mentre Aldo Festante ha portato la prima 911 GT3 Cup di Dinamic Motorsport in top-5 girando anche lui nello stesso decimo.

I tempi del venerdì sono dunque già ravvicinatissimi, preludio a un turno di qualifica che si annuncia quanto mai combattuto e che vedrà fra i protagonisti anche i due driver che hanno completato la top-10 delle libere: Alberto Cerqui (BeDriver), nono a 8 decimi da Masters, e Benjamin Paque, il belga alla prima presenza nel monomarca italiano decimo a 9 decimi con Target Competition.

Interessanti anche i riscontri della Michelin Cup, dove il due di Ebimotors Alberto De Amicis e Paolo Gnemmi ha preso in mano le operazioni girando sul piede del 46 e mezzo con il campione in carica di 97 millesimi più veloce dell'attuale capoclassifica (l'altro, Francesco Fenici, è invece soltanto penultimo con soli 13 giri completati causa un inconveniente).

Il terzo riscontro della categoria è di Gianluca Giorgi, staccato di 4 decimi con la 911 GT3 Cup di BeDriver e seguito da Cesare Brusa (Prima Ghinzani), Alex De Giacomi (Tsunami RT) e Stefano Stefanelli (Team Malucelli). Cioè tutti pretendenti al titolo...

Al termine di un venerdì di lavoro in ottica weekend (e disturbato solktanto da un paio di full course yellow e 5 minuti di bandiera rossa per ripulire dalla ghiaia la pista), ora si guarda agli impegni "ufficiali", con un'importantissima qualifica attesa per domani (sabato) alle 10.15, mentre gara 1 dà appuntamento al pomeriggio con partenza alle 16.25 e diretta prevista su Dazn e live streaming su www.carreracupitalia.it.

I tempi delle libere