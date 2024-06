Carrera Cup Italia | Imola: la pioggia è padrona delle libere

Erano previsti probabili rovesci nel pomeriggio e proprio tra la fine delle libere della Formula 4 e quelle della Porsche Carrera Cup Italia il cielo di Imola ha iniziato a gocciolare. Poco dopo che le 911 GT3 Cup sono entrate in azione per inaugurare il secondo round stagionale è poi arrivata la definitiva pioggia battente.

Nulla di fatto, quindi, nei 60 minuti di prove che avrebbero aiutato non poco i 33 protagonisti a prendere i necessari riferimenti sul tracciato del Santerno in vista delle qualifiche e di gara 1 di domani, per le quali sono al momento previste condizioni di asciutto pieno.

A questo punto proprio la qualifica sarà ancora più fondamentale, non solo per le griglie di partenza ma anche per riuscire a trovare una quadra con la messa a punto e il reale feeling con tracciato e vettura.

L'unico che nelle libere, inframezzate da un paio di bandiere rosse al peggioramento ulteriore delle condizioni, ha girato con una certa costanza con gomme rain è stato Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT), ma proprio all'ultimo minuto è arrivato l'immancabile Larry Ten Voorde a far segnare il miglior crono di giornata: un 2'00"063 che stavolta ha un valore davvero relativo (anche se alla fine in testa c'è sempre lui...).

Il campione in carica della Fulgenzi Racing ha preceduto il duo di Target Competition formato da Marvin Klein e Janne Stiak, staccato di 1 secondo, Quaresmini e Aldo Festante (Dinamic Motorsprot), mentre fra i protagonisti della Michelin Cup è stato Alex De Giacomi (Tsunami RT) a svettare.

In ogni caso, soltanto 18 dei 33 piloti al via ha messo insieme almeno un giro cronometrato (e per molti è stata solo una tornata "esplorativa") e quindi tutto è rinviato a domani (sabato): sarà giornata clou a Imola per la Carrera Cup, che manda in scena le qualifiche a partire dalle 9.00 e gara 1 nel pomeriggio: semafori pronti alle 15.20 con diretta (anche in modalità gratuita) su Dazn e live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

I tempi delle libere