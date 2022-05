Carrera Cup Italia, Imola: Bertonelli ok nelle libere, bene Masters

Carica lettore audio

Nelle prime libere 2022 della Porsche Carrera Cup Italia, in condizioni insidiose per via del bagnato il piede giusto è quello di Diego Bertonelli (già primo sull'asciutto nel test pre-gara mercoledì).

Nella tradizionale sessione del venerdì, quest'anno ampliata da 60 a 80 minuti, il pilota toscano del team BeDriver ha aperto una stagione che si annuncia sul filo dell'equilibrio con il miglior crono di 1'57"184, ottenuto in una sessione su fondo bagnato e poi umido che, nonostante la pioggia non sia più caduta dopo lo scroscio appena precedente al semaforo verde, non ha consentito l'utilizzo delle slick a causa delle basse temperature (14 gradi appena).

Tergicristalli dunque sempre in funzione anche per i rivali. Tra gli immediati inseguitori, secondo tempo per l'atteso Matteo Malucelli, sempre rimasto nelle posizioni di vertice e fermatosi a 390 millesimi dal vicecampione 2019 all'esordio sulla nuova 911 GT3 Cup del team di famiglia.

Sorprende appena dietro il terzo tempo del 22enne sudafricano Keagan Masters. Il nuovo alfiere AB Racing rimasto anche lui fra i primi per l'intera durata del turno, concludendo a mezzo secondo da Bertonelli ma con parziali record nel finale.

Masters, fra l'altro all'esordio assoluto su Porsche, ha preceduto un altro giovane dello Scholarship Programme, Leo Caglioni, a 6 decimi dalla vetta autore del quarto riscontro di giornata con Ombra Racing davanti al campione in carica Alberto Cerqui, che ha terminato le libere a 7 decimi con la 911 GT3 Cup di Ghinzani Arco Motorsport.

Appena fuori dalla top-5, aprendo i tempi superiori all'1 e 58, sesto e settimo sono rispettivamente il campione 2018 Giammarco Quaresmini (Ombra Racing) e un'altra bella sorpresa di giornata come il 17enne lituano Kajus Siksnelis, il più giovane del lotto e alla prima stagione nella serie di Porsche Italia con il team Dinamic Motorsport.

Entrambi hanno concluso a 9 decimi da Bertonelli, mentre a 1"1 si sono piazzati Aldo Festante, nono alla prima sessione con Raptor Engineering (con qualche noia di transponder a inizio turno), e Lodovico Laurini, in top-10 al rientro con con Dinamic.

Molto interessante questa prima prova libera fra i protagonisti della Michelin Cup. Al termine è davanti a tutti un "corsaro" delle condizioni più insidiose come Luca Pastorelli (Krypton Motorsport), con Piero Randazzo e Ombra Racing incollati e leggermente più staccati Alberto De Amicis (Ebimotors) e il campione in carica Marco Cassarà (Raptor Engineering).

Tra i protagonisti della categoria, Alex De Giacomi (autore del sesto tempo) nel finale si è insabbiato alla Piratella senza particolari conseguenze causando una bandiera rossa di pochi minuti, mentre una successiva bandiera rossa, a soli 10 minuti dal termine, è stata necessaria per rimuovere la vettura di Matteo Rovida, protagonista in Silver Cup con BeDriver terminato sulle barriere della Rivazza senza conseguenze personali.

La classe delle "991 gen.II" ha visto il miglior crono di Paolo Venerosi, che ha preceduto il compagno di squadra in Ebimotors Luigi Peroni (insabbiatosi a metà sessione senza conseguenze al Tamburello). Terzo crono per Max Donzelli (Raptor Engineering) proprio davanti a Rovida.

Domani (sabato) la contesa si sposta su terreno ufficiale e, ancora con un grande punto interrogativo rappresentato dall'incognita meteo, la caccia alla prima pole position di stagione scatta dalle 9.50, con partenza di gara 1 nel pomeriggio alle 16.00 e diretta tv su Sky Sport Action (Sky 206) e live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

I tempi delle libere

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Diego Bertonelli BeDriver 1'57”184 02. Matteo Malucelli Team Malucelli +0"390 03. Keagan Masters AB Racing +0"555 04. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"645 05. Alberto Cerqui Ghinzani Arco Motorsport +0"705 06. Gianmarco Quaresmini Ombra Racing +0"977 07. Kajus Siksnelis Dinamic Motorsport +0"992 08. Alessandro Giardelli Ebimotors +1"109 09. Aldo Festante Raptor Engineering +1"113 10. Lodovico Laurini Dinamic Motorsport +1"122 11. Andrea Fontana Bonaldi Motorsport +1"303 12. Giorgio Amati Ghinzani Arco Motorsport +1"317 13. Giammarco Levorato Tsunami RT +1"582 14. Stefano Monaco Dinamic Motorsport +1"614 15. Risto Vukov GDL Racing +2"013 16. Enrico Fulgenzi EF Racing +2"163 17. Luca Pastorelli Krypton Motorsport +2"307 18. Piero Randazzo Ombra Racing +2"343 19. Alberto De Amicis Ebimotors +2"744 20. Benedetto Strignano Villorba Corse +2"874 21. Marco Cassarà Raptor Engineering +2"987 22. Pietro Negra Ebimotors +3"615 23. Alex De Giacomi Tsunami RT +3"640 24. Francesco Maria Fenici AB Racing +4"164 25. Gabriel Rindone EF Racing +4"371 26. Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors +5"242 27. Johannes Zelger Tsunami RT +5"992 28. Marco Galassi Team Malucelli +6"274 29. Luigi Peroni Ebimotors +6"365 30. Max Donzelli Raptor Engineering +7"218 31. Matteo Rovida BeDriver +7"235 32. Pabl Biolghini Racevent +7"874 33. Mike Knutzov EF Racing +9"434 34. Davide Scannicchio ZRS Motorsport +10"060 35. Paolo Gnemmi Ebimotors +14"643 36. Marco Parisini Team Malucelli +15"611