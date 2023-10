Carrera Cup Italia | Imola: Klein si presenta con una pole... muta!

Fra tutti i contendenti al titolo, alla fine nelle qualifiche dell'ultimo e decisivo round della Porsche Carrera Cup Italia l'ha spuntata il già bi-campione francese Marvin Klein. Il 24enne driver transalpino ha così portato in dote a Target Competition la prima pole position nel monomarca tricolore nella storia del team (oltre che nella sua, visto che è al debutto nella serie italiana).

Davvero un bel biglietto per presentarsi, a fronte tra l'altro di gente come Iaquinta, Ten Voorde, Quaresmini, Agostini e via discorrendo, tanto per citare i suoi più immediati inseguitori nella top-5 di stamattina.

"L'obiettivo era la pole e ce l'ho fatta", ha dichiarato Klein, evidentemente felice ma sempre posato, nel post-qualifiche: "E' la mia prima volta in Carrera Cup Italia e con il team in un weekend di gara, volevo aiutare tutti e ci siamo riusciti".

Che qualifica è stata?

"Molto dura, anche perché in tutto quel traffico la radio non funzionava e quindi ero completamente da solo. Ce l'abbiamo fatta ugualmente, il team ha fatto un ottimo lavoro di messa a punto sulla macchina, era davvero veloce (in effetti interessanti le velocità di punta nel primo tratto, ndr)."

Come stai aiutando la squadra e i due gemelli Slutskii in questo loro primo anno sulla 911 GT3 Cup?

"Ho detto al team che li avrei aiutati a capire meglio la vettura in modo che anche i due fratelli potessero migliorare sia il feeling sia la guida durante le varie sessioni e in effetti i loro risultati stanno crescendo. E' molto importante avere un intero fine settimana positivo per vedere un po' tutto"

Ora che gara 1 stai pianificando?

"Sarà molto importante partire bene e fare un ottimo primo giro, poi mi concentrerò sulla guida spingendo fino al traguardo."

Sei nuovo in PCCI, ma non a Imola...

"Sono stato qui in Supercup. La pista mi piace molto, è una delle mie preferite. Davvero bella con tante curve veloci e varianti e tanti saliscendi. Una delle più complete in assoluto."

Ma in qualifica avresti potuto fare anche meglio di un 43 netto?

"Onestamente avrei potuto essere più veloce del tempo che è valso la pole, ma c'era tanto traffico quindi è stato impossibile migliorare."

In effetti il suo ideal time sarebbe un 42"9, anche se Ten Voorde (che ha concluso con il terzo crono) vanta un ideale di 42"8.