Carrera Cup Italia | Imola: Klein e Masters non sbagliano, Iaquinta c'è!

Oggi a mezzogiorno li attende una gara 2 (diretta Dazn e www.carreracupitalia.it) anche più cruciale rispetto a ieri, ma intanto Marvin Klein, Keagan Masters e Simone Iaquinta sono riusciti a centrare l'obiettivo minimo che si erano imposti alla vigilia del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Imola.

I primi due si sono pienamente rilanciati in campionato. L'assenza del leader Larry Ten Voorde era l'occasione giusta e anche se il lavoro andrà portato a termine appunto oggi Masters è ora a meno 26 punti e Klein ha accorciato a meno 36. E anche i due ormai si "marcano" anche fra loro, a sentire le loro dichiarazioni. Anche perché, nel caso di non titolo, un secondo posto dietro al solo Ten Voorde sarebbe comunque considerato un buon risultato.

Klein, che con Target Competition è sempre più a suo agio e ieri ha vinto gara 1 resistendo a lungo agli attacchi di Masters e gestendo tre safety car, ha così commentato al termine: "E’ stata una gran gara per tutti, anche per me ovviamente. Dietro di me Keagan aveva un gran ritmo, io spingevo ma lui era davvero veloce! Ho dovuto difendermi molto dai continui attacchi, è andata meglio sotto safety car, ma ho dovuto gestire le ripartenze e non è stato facile. Ho faticato parecchio, ecco perché sono felicissimo per questa vittoria, la squadra ha svolto un lavoro magnifico. E’ stata dura ma queste sono le corse e lo sappiamo. Non possono essere più ravvicinate di così! Non vedo l’ora che arrivi gara 2, sarà di nuovo dura ma vedremo”.

Nonostante non sia riuscito a compiere il sorpasso decisivo, Masters, autore di un ottimo spunto in partenza sulla 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform (superato subito Francesco Braschi), era anche lui sorridente dopo il podio: "La macchina era fantastica, grazie mille (in italiano, ndr) al team, hanno messo a punto una gran vettura dopo le qualifiche, quando avevamo comunque passo ma il traffico è stato un problema. Klein ha disputato una grande gara, le safety car mi hanno tolto del tempo ma così sono le corse, lui ha fatto bene il suo dovere e non mi ha lasciato nemmeno un pertugio per superarlo, quindi complimenti a lui. Io sono comunque contento per la squadra e aspetto la prossima gara. Il campionato resta aperto, in fin dei conti siamo solo a metà e anche Klein sta piano piano rimontando verso la mia seconda posizione, dobbiamo tenere d’occhio anche lui, lo faremo in gara 2”.

Un discorso a parte lo merita Iaquinta. L'alfiere di Prima Ghinzani sul circuito del Santerno ha finalmente ottenuto il primo podio stagionale, ma è anche stato autore della solita gara tutta grinta e determinazione, oltre che ovviamente velocità.

Il terzo posto ottenuto ieri a Imola significa molto per il già due volte campione della Carrera Cup Italia e la sua speranza è che davvero si sia un po' tolto "la scimmia dalle spalle" e che per lui possa ricominciare un nuovo campionato.

A fine gara è stato anche emozionante l'abbraccio con la famiglia e la squadra, culmine umano della battaglia accesa vissuta poco prima in pista: “Grande gara - ha detto Iaquinta -; ho sbagliato la partenza però poi ho recuperato perché davvero non volevo darla vinta, non era possibile che anche questa gara andasse storta. Quindi ho messo tutto me stesso per salire sul podio, ho dato il 110% e poi mi sono anche sentito un attimo mancare, anche dall’emozione, ma mi sono ripreso immediatamente. Finalmente siamo sul podio, è il primo della stagione ma spero sia anche il primo di una lunga serie perché siamo veloci fin da inizio stagione ma un po’ per sfortuna e un po’ per un motivo o un altro non abbiamo mai concretizzato. Ringrazio Prima Ghinzani perché mi dà sempre una 911 GT3 Cup competitiva, questo è un risultato di squadra e ora continuiamo così”.