Carrera Cup Italia | Imola: il tema del venerdì è... sabato!

Per i 37 iscritti all'ultimo round della Porsche Carrera Cup Italia è iniziato con il briefing con il direttore di gara Massimiliano Ghinassi il weekend di Imola, che ora proseguirà con il turno di prove libere in programma nel pomeriggio.

Con tutti i titoli ancora da decidere, il tema del giorno è però già quello che riguarderà sabato. Gli sfidanti per il titolo asoluto, e in particolare i sei inseguitori dell'attuale leader Ten Voorde, hanno già chiaro l'obiettivo principale per continuare la rincorsa alla corona 2023: mettere le ruote davanti a tutti nella qualifica di domani, che sembra la condizione determinante per giocarsi le proprie chance di avanzare in classifica.

I risultati pregressi e la situazione di classifica, con l'asso olandese che vanta 12 punti su Quaresmini, 15 su Agostini e una sostanziosa manciata in più su Bertonelli, Cerqui, Malucelli e Amati, non lasciano troppo spazio alla fantasia, del resto: già sabato l'alfiere di EF Racing potrebbe chiudere i giochi e dunque vincere gara 1, possibilmente dalla pole position, sarà fondamentale.

Fra l'altro, con meteo attuale sul sereno, anche se piuttosto ventoso, sembra non ci sarà spazio per possibili imprevisti del (mal)tempo che magari potrebbero favorire sorprese o rimescolare qualche carta.

Anche la situazione delle gomme Michelin "jolly" ancora da poter sfruttare è quasi del tutto "limpida", nel senso che l'unico ad aver terminato la "scorta" è Malucelli, mentre tutti gli altri 6 sfidanti per il titolo potranno utilizzare un ulteriore set di pneumatici nuovi.

Dopo le libere odierne, sabato le qualifiche decideranno la griglia di partenza di entrambe le corse dalle 10.00 alle 10.40, mentre alle alle 15.20 scatta gara 1, che sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205 di Sky).

La finale gara 2 si disputerà invece domenica alle 12.25 con diretta prevista sia su Sky Sport Max sia in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Entrambe saranno disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it