Carrera Cup Italia | Imola: il riscatto dei campioni

Carica lettore audio

Per riequilibrare il dominio incontrastato di Diego Bertonelli al sabato, nella domenica del primo round della Porsche Carrera Cup Italia ci voleva una risposta da campioni. E proprio dai campioni (nel senso proprio di già titolati del monomarca di Porsche Italia) questa risposta è arrivata.

Il toscano di BeDriver resta in vetta alla classifica, ma Enrico Fulgenzi, vincitore di gara 2, e Giammarco Quaresmini, grande secondo in rimonta dal nono posto, non si sono fatti sfuggire l'occasione di massimizzare gli eventi meno fortunati del giorno prima in qualifica.

Fulgenzi, campione 2013, con il suo team ha sfruttato alla grande l'opportunità di partire dalla pole position per effetto della grilgia invertita dopo il sesto posto di gara 1. E dopo lo champagne del podio ha così commentato: "Quello che è importante è che siamo alla prima gara di campionato e già abbiamo portato a casa una vittoria e buoni punti ieri quando un anno fa non eravamo neppure al via nel primo weekend. E nonostante tutto siamo arrivati a giocarci il titolo. Oggi avevo un ottimo passo, è ritornato alla grande Quaresmini, ne aveva probabilmente di più, ma ho cercato di non fare errori e di rintuzzare i suoi attacchi dissuadendolo un po' alla Tosa e credo che in quel momento lui si sia accontentato del secondo posto. Una grande vittoria, merito del mio team, stiamo facendo passi in avanti enormi e questo mi rende doppiamente orgoglioso".

Anche se Quaresmini fa capire come non si sia affatto accontentato, per il driver di Ombra Racing il secondo posto è un risultato fondamentale dopo lo sfortunato contatto con Vukov in qualifica, che gli ha compromesso gara 1, ma allo stesso tempo gli ha permesso di risparmiare un set di Michelin nuove per poter fare faville oggi: "Non ho parole per questa incredibile prestazione - ha sottolineato il campione 2018 -. Abbiamo messo veramente una pezza a un weekend partito malissimo. Oggi ho costruito tutto sorpasso dopo sorpasso, ho provato fino all'ultima curva dell'ultimo giro anche ad attaccare Fulgenzi, che oggi è stato veramente bravo, difendeva benissimo, e sono davvero contento".

Da notare anche il recupero di un altro campione, quello in carica: Alberto Cerqui, quarto oggi con Ghinzani Arco Motorsport, ha infatti rosicchiato 4 punti a Bertonelli nonostante una gara 2 dove forse non disponeva di una vettura al 100% del potenziale (anche rispetto allo stesso vicecampione 2019, che ha pagato caro un'escursione fuoripista alla Rivazza).

La classifica assoluta, così come quelle di categoria, è ovviamente ancora molto corta per lanciarsi in troppi calcoli e previsioni. In ogni caso ogni punto conta quest'anno, a sentire i contendenti. E a vederli iniziare il 2022 tra spettacolo e colpi di scena a non finire.

Tra un mese al Misano World Circuit sarà battaglia ancora più dura, anche perché ci saranno pure quelli che da Imola tornano con un pugno di mosche, o poco più, in mano e che vorranno dire la loro e riscattare il weekend del Santerno. La situazione dalla quale si ripartirà è quella delle classifiche di campionato di seguito riportate.

Assoluta: 1. Bertonelli 46 punti; 2. Cerqui 40; 3. Fulgenzi 38; 4. Levorato 36; 5. Amati 29; 6. Quaresmini 28; 7. Caglioni 27; 8. Masters 19; 9. Laurini 18; 10. Festante 13.

Michelin Cup: 1. De Giacomi 30 punti; 2. Pastorelli e Randazzo 16; 4. De Amicis 15; 5. Galassi e Gnemmi 14; 7. Cassarà 10.

Silver Cup: 1. Venerosi 19 punti; 2. Rovida 17; 3. Scannicchio 14; 4. Peroni 8; 5. Parisini 3; 6. Donzelli 2.

Team: 1. Ghinzani Arco Motorsport 69 punti; 2. Ombra Racing 55; 3. BeDriver 42; 4. EF Racing 38; 5. Tsunami RT 37.