Carrera Cup Italia | Imola, Iaquinta suona la carica: "Ora concretizzare!"

“A Imola ci attende un weekend fondamentale nel quale dobbiamo cercare di concretizzare al massimo." Simone Iaquinta indossa di nuovo tuta e casco e si rituffa nelle sfide della Porsche Carrera Cup Italia dopo la "puntata" in Supercup del 19 maggio.

Il pilota calabrese del team Prima Ghinzani Motorsport si schiera al via del secondo round stagionale della serie tricolore e nel weekend del 2 giugno ritorna a Imola al volante della Porsche 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Milano. Proprio sul circuito del Santerno Iaquinta è stato protagonista di una sfortunata tappa inaugurale della Porsche Supercup due domeniche fa.

Il due volte campione della Carrera Cup è rimasto suo malgrado coinvolto in una carambola fra due altre vetture e, colpito da dal giovane francese Ghiretti, è stato costretto al ritiro dopo una partenza a razzo. In Supercup tornerà a Monza in settembre, ma un episodio con lo stesso esito, dopo aver ottenuto il quarto posto in gara 1, lo aveva estromesso anche da gara 2 del primo round della Carrera Cup Italia disputato a Misano a inizio maggio.

Proprio per questo il secondo appuntamento stagionale del prossimo fine settimana sarà particolarmente importante sotto il profilo dei risultati per consentirgli un repentino recupero in classifica rispetto soprattutto a Ten Voorde e Masters, che a Misano si sono divisi la posta con una vittoria a testa.

"Il potenziale c’è - commenta Iaquinta nel pre-Imola -, la squadra ha lavorato molto bene finora e l’abbiamo dimostrato, dobbiamo però mettere tutto in pratica e tutto insieme. In Supercup la sfortuna ci ha davvero colpito in pieno, in Carrera Cup Italia prima o poi la ruota deve girare. E’ vero che siamo soltanto all’inizio della stagione, ma ora bisogna spingere e ottenere quanti più punti possibile. Imola è uno dei circuiti dove mi sono espresso al meglio in carriera e lo scorso anno vinsi proprio l’ultima gara della stagione. Da questo ripartiamo con le migliori motivazioni”.