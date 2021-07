Carrera Cup Italia, Imola: Iaquinta penalizzato per il crash con Levorato

Simone Iaquinta è stato penalizzato e quindi ritenuto responsabile principale del contatto con Giammarco Levorato nel corso del sesto giro di gara 2 del terzo round della Carrera Cup Italia a Imola, con entrambi finiti contro le barriere del Tamburello ad alta velocità. Un botto che ha messo i brividi al paddock e anche ai piloti che li seguivano, ma che per fortuna sembra essersi risolto senza serie conseguenze.

Al pilota calabrese, bi-campione in carica del monomarca tricolore, sono stati inflitti 30 posizioni di penalità da scontare sulla griglia della prossima gara. Poco male, visto lo scenario vissuto sul moneto. Le immagini televisive rendono molto più l'idea rispetto a quelle fotografiche, in ogni caso entrambi i piloti sono usciti dalle rispettive 911 GT3 Cup, che hanno assorbito l'urto in maniera davvero efficace, proteggendoli.

I due si sono anche parlati immediatamente dopo. Levorato non ha praticamente postumi, Iaquinta sta bene, perlopiù ha qualche dolore alla schiena, e al momento è in ospedale per i controlli del caso.