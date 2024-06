Carrera Cup Italia | Imola: Iaquinta cambia il motore, penalty Stefanelli

Proprio lui è stato l'ultimo vincitore a Imola in Porsche Carrera Cup Italia a fine 2023, ma oggi, in gara 1 del secondo round 2024, sarà davvero dura ripetersi per Simone Iaquinta, rimasto più incredulo che arrabbiato di fronte alla sfortunata qualifica di questa mattina.

Rientrato ai box a metà sessione, la 911 GT3 Cup del team Prima Ghinzani non ha infatti voluto saperne di ripartire. Un evento improvviso piuttosto insolito, al limite dell'inspiegabile, tanto che la squadra avrebbe bisogno di più tempo di quanto concesso dalla pausa fino alla gara 1 di oggi pomeriggio per capirne l'esatta natura.

Tutto potrebbe essere connesso all'attuatore dell'acceleratore o comunque a un fattore legato all'elettronica, ma per togliersi ogni dubbio il team ha sostituito il motore della vettura numero 38 affidata a Iaquinta, che in gara 1 si schiererà soltanto in 14esima posizione sulla griglia di partenza proprio per non aver potuto partecipare alla battaglia che nel finale delle qualifiche ha visto Ten Voorde prendersi la pole position.

Al fianco del capoclassifica olandese scatta in prima fila Masters, che lo segue da vicino anche in campionato, mentre in seconda fila si schierano Kelin e Bertonelli (primo degli italiani) e poi a seguire Zendeli e Quaresmini.

La griglia è confermata quasi in toto rispetto all'ordine dei tempi fatti segnare dai piloti nella mattinata, tranne per quanto riguarda Stefanelli. Al gentleman driver toscano del Team Malucelli, infatti, sono stati cancellati tutti i tempi della qualifica a causa di un sorpasso effettuato su Gray in regime di bandiera rossa.

Così Stefanelli è chiamato alla rimonta dal fondo dello schieramento sia in gara 1 sia in gara 2 e la sua retrocessione per la partenza di oggi pomeriggio consente di guadagnare una posizione a Fenici, attuale leader della categoria in campionato, ma a Imola costretto a inseguire tutti i rivali diretti per il titolo dopo una qualifica non ottimale.