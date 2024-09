Carrera Cup Italia | Imola: Klein rilancia in Gara 1

Una combattutissima gara 1 incorona Marvin Klein nel sabato del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Imola. Il francese di Target Competition è scattato bene dalla pole e dopo aver mantenuto la testa al via ha a lungo resistito ai cxontinui attacchi di Keagan Masters e subito dietro di Francesco Braschi, sempre aggressivi nei momenti di "racing" tra le varie safety car impiegate dalla direzione gara per risolvere le varie situazioni di uscite di pista che si sono succedute in una corsa caratterizzata da numerosi duelli.

La terza neutralizzazione (decisa per l'uscita in ghiaia al Tamburello dell'esordiente Matteo Segre con coinvolto anche Steven Giacon) è stata anche quella che ha di fatto congelato l'ordine di arrivo negli ultimi due giri. Sotto la bandiera a scacchi ha così sfilato Klein, mentre Masters a quel punto non ha più avuto possibilità di attaccare il rivale.

Il sudafricano del Team Q8 Hi Perform ha dovunto quindi accontentarsi del secondo sul podio e il punto aggiuntivo ottenuto per il giro più veloce (1'44"545 al passaggio 5) gli ha comunque consentito di accorciare ulteriormente in classifica rispetto all'assente leader Larry Ten Voorde.

Discorso similare vale ovviamente anche per Klein, mentre sul terzo gradino del podio si riaffaccia Simone Iaquinta, terzo per la prima volta in stagione dopo una gara in risalita in seguito a una partenza non ottimale che da quarto lo aveva visto concludere il primo giro soltanto in sesta posizione.

Dietro ai due battistrada, il portacolori di Prima Ghinzani ha avuto la meglio su Braschi quando la seconda safety car lo ha riavvicinato al portacolori di Dinamic Motorsport, poi autore di un paio di lunghi alla ripartenza e costretto ai box con evidenti problemi.

Penalizzato in qualifica e dunque retrocesso dalla pole al sesto posto, Lirim Zendeli ha quindi concluso il suo "pazzo" sabato ad alta competitività in quarta piazza. Il tedesco di Ombra Racing è stato autore di una partenza perfetta, grazie alla quale si era messo in caccia del podio, ma un'escursione nella ghiaia della Variante Alta lo ha ricacciato nell'agguerritissimo gruppo in battaglia fra top-5 e top-10, dal quale è poi riuscito a riemergere terminando ai piedi del podio e, con Braschi ormai fuori dai giochi, con in tasca il successo nella nuova classifica Rookie.

Ha mostrato un'ottima gestione delle fasi più concitate e delle safety car Benjamin Paque. Il 19enne belga di Target Competition, all'esordio in Carrera Cup Italia, è sempre rimasto agganciato al treno dei migliori e pur concedendo qualcosa alla "furia" rimontante di Iaquinta e Zendeli ha ottenuto punti importanti per il team alto-atesino completando la top-5 grazie a una prova davvero solida e concreta.

Uno dei migliori in gara si è rivelato anche Nicholas Pujatti, che, ancora 16enne, ha portato la 911 GT3 Cup di Villorba Corse fino al sesto posto dopo essere scattato dalla decima casella dello schieramento. Una rimonta decisa e caratterizzata da alcune belle manovre di sorpasso, dimostrazione di uno step di maturità ulteriore compiuto dal pordenonese.

Il rookie del team veneto (2° dietro a Zendeli nella classifica di categoria) non ha mai mollato nelle bagarre che hanno decretato il resto della top-10, precedendo due senatori come Diego Bertonelli (The Driving Experiences) e Alberto Cerqui (BeDriver), mentre un altro giovane, l'australiano Bayley Hall, anche lui alfiere di BeDriver, ha concluso nono, pagando un lungo anche lui, e precedendo in top-10 Aldo Festante (Dinamic Motorsport).

Gara 1 di Imola è stata davvero combattuta anche in Michelin Cup, la cui classifica finale è del tutto stravolta rispetto alle qualifiche. In primis è da rimarcare il successo di Alberto De Amicis, che nonostante l'ottimo secondo posto agguantato in rimonta da Francesco Fenici per la prima volta in stagione balza al comando in campionato.

Il campione in carica e portacolori Ebimotors è riuscito a mantenersi lontano dai guai e al giro 9 ha preso il comando dopo che il momentaneo leader Gianluca Giorgi (BeDriver), scattato benissimo al via, è finito in ghiaia alle Acque Minerali, conseguenza di un duello con Segre.

L'episodio, poco dopo metà corsa, oltre a consegnare il comando della categoria a De Amicis ha fatto uscire anche la seconda safety car, mentre la prima, impiegata al giro 6, è stata dovuta a un precedente "parapiglia" con coinvolti degli altri avversari diretti di Michelin Cup e in particolare il compagno di squadra Paolo Gnemmi.

Con tutti in lotta fra loro, nel frangente in cui il pilota lombardo è finito in testacoda all'uscita della Villeneuve, forse per un contatto, sono stati coinvolti Alex De Giacomi (Tsunami RT) e Stefano Stefanelli (Team Malucelli), entrambi costretti al ritiro.

Gnemmi ha invece perso posizioni a favore di Horia-Traia Chirigut, che approfittando delle varie fasi caotiche ha concluso terzo e per la prima volta a sorpresa sul podio di Michelin Cup con Villorba Corse, e Ilarione Introna, quarto con Prima Ghinzani proprio davanti a Gnemmi.

Scattato dalla pole di categoria, dopo un buon avvio nelle posizioni da podio non è stato particolarmente fortunato nelle varie fasi Cesare Brusa. Anche lui portacolori di Prima Ghinzani, il driver bergamasco ha dovuto accontentarsi del sesto posto finale.

Domani è la domenica di gara 2, prevista alle 12.00 sempre in diretta e on demand su Dazn (con abbonamento oppure anche con modalità gratuità) e in live streaming su www.carreracupitalia.it. In pole position, con possibilità di rifarsi dopo la penalty-beffa di oggi in griglia, si schiererà Zendeli, affiancato in prima fila da Klein.