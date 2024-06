Carrera Cup Italia | Imola: en plain di Ten Voorde in gara 1

Prosegue il magic momenti di Larry Ten Voorde in gara 1 del secondo round della Porsche Carrera Cup italia. Il campione in carica domina dalla pole position, gestisce perfettamente due safety car e con anche il giro più veloce (1'44"560 al 14esimo passaggio) si prende tutto nel sabato del monomarca tricolore piegando la resistenza di Keagan Masters e Marvin Klein, che scattavano alle sue spalle in partenza.

Con 5 giri più veloci nelle prime cinque tornate, l'olandese di Fulgenzi Racing ha preso immediatamente il largo e solo al giro 6 e al giro 10, con gara neutralizzata per alcune uscite in ghiaia nelle retrovie, la concorrenza ha potuto ritornare in scia.

Ten Voorde non ha però sbagliato le due ripartenze e al traguardo ha celebrato il secondo hurrà stagionale in Carrera Cup Italia, allungando in classifica proprio su Masters. Il sudafricano pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform è stato un ottimo attore in gara 1 e la piazza d'onore, mai messa in discussione da Klein, rappresenta comunque un buon bottino anche per via del ritmo mostrato.

Per il francese di Target Competition, invece, il campionato di fatto inizia dal circuito del Santerno dopo il difficile inizio a Misano. Klein ha resistito agli attacchi di Diego Bertonelli in partenza anche grazie alla bagarre scatenatasi con Lirim Zendeli e Gianmarco Quaresmini e non ha poi avuto particolari problemi a gestire la terza posizione, che gli ha permesso di festeggiare il primo podio stagionale (il secondo a Imola dopo quello in Supercup di due settimane fa).

Al traguardo, il terzetto di piloti stranieri è seguito da Francesco Braschi, quarto. Il giovane driver cattolichino di DInamic Motorsport ha trovato una bella conferma tra i Rookie, nella cui classifica è vincitore dopo aver avuto la meglio nei duelli iniziali fra Bertonelli e Quaresmini, passando entrambe dopo la Piratella al primo giro, e in particolare dopo aver sopravanzato anche Zendeli alla Tosa nella tornata successiva.

La top-5 è completata da Bertonelli. Il toscano di TDE ha la meglio nel finale anche lui su Zendeli mentre l'alfiere tedesco di Ombra Racing doveva gestire una situazione gomme diventata critica riuscendo in ogni caso a concludere sesto.

Nelle battaglie per la top-5, invece, dopo la seconda ripartenza usciva dai giochi Quaresmini. Il bi-campione del team Tsunami è stato autore di un "lungo" alla Rivazza 1 che l'ha fatto precipitare da sesto a 17esimo e fuori dalla zona punti, permettendo a Janne Stiak di guadagnare un'ulteriore posizione.

Notevole la progressione mostrata dal giovanissimo alfiere di Target Competition, che non si è mai dato per vinto nei vari duelli e al traguardo ha colto una solida settima piazza davanti al rimontante duo di campioni Alberto Cerqui, ottavo con BeDriver, e Simone Iaquinta, bravo a risalire da 14esimo dopo le noie tecniche patite in qualifica e a concludere nono con Prima Ghinzani.

In una top-10 finale che per varie bagarre non ospita due protagonisti come Aldo Festante (11°) e Pietro Armanni (13°), l'ultimo posto disponibile lo agguanta Bayley Hall. L'australiano di BeDriver non aveva mai visto il circuito di Imola e nonostante la pioggia non gli abbia permesso nemmeno di prendere le misure nelle libere è sempre rimasto agganciato al treno dei migliori, risalendo appunto fino alla decima posizione.

Detto che ci sono alcuni contatti al momento al vaglio dei commissari sia fra i Pro sia in Michelin Cup, proprio quest'ultima saluta il primo centro di Paolo Gnemmi. Il gentleman driver di Ebimotors ha difeso la pole position conquistata in qualifica ottenendo un prezioso pieno di punti, mentre fuori dai giochi già al primo giro, invece, finiva il suo compagno di squadra e campione in carica Alberto De Amicis, per il quale continua la maledizione delle gara 1 (già a Misano fu costretto al ritiro).

Il pilota di Guidonia è entrato in contatto con De Giacomi (in lotta proprio con Gnemmi) alla Piratella nel tentativo di infilarlo e nell'episodio ha subìto un guasto al radiatore che l'ha costretto immediatamente ai box. Da par suo, De Giacomi, a lungo secondo e poi terzo dopo un'eccellente partenza, è scivolato indietro proprio all'ultimo giro per un testacoda alla Rivazza 2 in duello con Cesare Brusa.

Sul podio con Gnemmi hanno quindi concluso Gianluca Giorgi, di nuovo in palla e domani in pole in gara 2 fra i Michelin Cup con BeDriver, e appunto Brusa, terzo e al primo podio in Carrera Cup Italia nella stagione d'esordio con Prima Ghinzani.

Alle spalle dei primi tre si classificano quindi i due battistrada in classifica, Luca Pastorelli, l'alfiere di Dinamic Motorsport scampato a un fuoripista al Tamburello nella bagarre dello start e quarto al traguardo, e Francesco Fenici, che ha completato la top-5 di categoria e incassato punti in ogni caso preziosi con Raptor Engineering dopo una qualifica condizionata da qualche noia tecnica.

Domani (domenica) si torna in pista per gara 2 a completare il weekend in riva al Santerno: appuntamento alle 12.00 come sempre in diretta e on demand su Dazn (con abbonamento oppure anche con modalità gratuità) e in live streaming su www.carreracupitalia.it.

In prima fila di nuovo Ten Voorde (nel frattempo volato immediatamente in Germania per partecipare anche alla 24 Ore del Nurburgring effettuando degli stint notturni) e Masters seguiti da Klein e Bertonelli.