Carrera Cup Italia, Imola: Fumanelli firma la sua prima pole!

Pole position di David FUmanelli nelle qualifiche del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia a Imola. Il portacolori del team Q8 Hi Perform, confermando l'ottima verve sfoggiata venerdì nelle libere, ha fatto segnare il tempo di 1'43"305, risultando il più veloce di una sessione più fresca del previsto (anche se sempre con temperature intorno ai 30 gradi), ma un po' disturbata dal vento.

Si tratta di un rilievo cronometrico davvero interessante quello "sparato" dal driver brianzolo che batte di un soffio la pole position di Tommaso Mosca del giugno 2019 ma soprattutto guadagna due punti importanti su Ginamarco Quaresmini (solo 7°) e la sua prima pole position alla terza qualifica nel monomarca tricolore.

In gara 1 al suo fianco scatterà Stefano Monaco. l'under italo-svizzero di Dinamic Motorsport si conferma sempre più realtà del momento e, secondo a un solo decimo da Fumanelli, è sempre più a suo agio tra i migliori, inseguito da due "volponi" come Simone Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport) e, leggermente più staccato, Alberto Cerqui (AB Racing), che si accomoderanno in seconda fila.

Altri due giovani dello Scholarship Programme monopolizzeranno, invece, la terza fila. Autore di una qualifica davvero competitiva, sorprende, ma non più di tanto dopo il già ottimo esordio di Misano, il quinto tempo di Marzio Moretti ad appena 19 millesimi da Cerqui per Bonaldi Motorsport, mentre Aldo Festante ha concluso sesto con la prima delle tre 911 GT3 Cup Di Ombra Racing.

Solo settimo, come accennato, Quaresmini. L'alfiere di Tsunami RT non è riuscito a trovare il giro "magico" rimanendo a oltre 6 decimi dalla pole position. Non era esattamente nelle aspettative del campione 2018...

Alle sue spalle, consolida i propri obiettivi in top-10 il macedone di GDL Racing Risto Vukov, che precede il duo Ombra Racing formato dallo svedese Emil Skaras e dal più giovane del lotto Leonardo Caglioni, decimo assoluto e apparso piuttosto in palla.

E' rimasto fuori dalla PQ2, invece, Bashar Mardini (e non gli capita spesso), estromesso per un solo decimo da Skaras ma ancora una volta autore della pole position della Michelin Cup con la 911 GT3 Cup di Tsunami RT, seguito a oltre mezzo secondo da Luca Pastorelli (Krypton Motorsport)) e da Walter Palazzo, staccato di ulteriori otto decimi al rientro con Ghinzani Arco Motorsport ma alla "prima" con la 991 di seconda generazione.

Segue Diego Locanto (SVC), ma il driver di origini siciliane è uscito di pista proprio nel finale della prima sessione alle Acque Minerali. Ferma anche la vettura di Max Montagnese e Max Donzelli nella zona della Variante Alta, anche in questo caso a pochi minuti dalla fine, con la pole position di Silver Cup però già in tasca dell'equipaggio di GDL Racing davanti a Stefano Bianconi (Ghinzani Arco Motorsport).

Oggi pomeriggio alle 16.00 la gara 1 di questo accesissimo terzo round: diretta tv satellitare su Sky Sport Arena, live streaming su www.carreracupitalia.it e in differita tv su Sky Sport Arena alle 18.15.

