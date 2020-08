Carrera Cup Italia, Imola: Fumanelli diventa "hi perform" e ora "tutto è in gioco"

Fino al venerdì di Imola, che sta ospitando il terzo round 2020 e attende gara 2 domenica mattina, nel debutto in Porsche Carrera Cup Italia di David Fumanelli era sempre mancato qualcosa per far sì che tutto funzionasse al 100%. E' anche un passaggio quasi obbligatorio del fare esperienza, ma ora, almeno per quanto visto nel sabato dominante che il driver brianzolo ha vissuto sul circuito del Santerno, tutto sembra così diverso all'improvviso.

Il pilota ufficiale del team Q8 Hi Perform, la cui 911 GT3 Cup è gestita in pista da Dinamic Motorsport, è sembrato entrare in una nuova dimensione fin dalle libere, dove, caso più unico che raro, aveva già inflitto oltre mezzo secondo a tutta la concorrenza (certo, con gomme più "fresche", ma il livello di competitività si è vista ugualmente nella facilità con cui stampava costantemente tempi di rilievo). Poi eccolo svettare in prova con una pole position con tempo quasi da record e distacchi più contenuti, come da attese, ma comunque "palpabili".

A quel punto, l'unica vera insidia sembrava potesse essere lo sbagliare la partenza, una delle circostanze sulle quali Fumanelli ha cercato di dare il massimo per rovesciarla, anche citandola spesso nelle dichiarazioni, quasi a esorcizzarla. E infatti start dalla pole non perfetto ma buono quanto bastava per rimanere davanti. Poi fuga solitaria verso la vittoria (safety car nel finale a parte).

Naturalmente con giro veloce, un altro punto in cascina che, in un en plein inatteso dai più alla vigilia, in classifica gli ha permesso di scavalcare Gianmarco Quaresmini e di piazzarsi a soli 6 lunghezze dal nuovo leader Simone Iaquinta. Insomma, in piena bagarre con due rivali già titolati.

E' un po' come se il campionato di Fumanelli fosse iniziato a Imola. E lui è raggiante: "E' stata una gara 1 fantastica, devo ringraziare la squadra e tutti i ragazzi del team che mi hanno dato una macchina perfettamente a punto da inizio weekend. Il vantaggio accumulato nella prima parte di gara ne è la dimostrazione".

Lo step di riuscire a far "quadrare" finalmente tutto insieme quanto a disposizione, da una vettura competitiva al lavoro del team, fino alle proprie abilità di guida e gestione del mezzo, sembra definitivo e lui stesso, che pure nelle gare più difficili non ha mai dimenticato di fare la "formichina", sembra perfettamente consapevole di quanto compiuto: "Sono molto contento, qui abbiamo massimizzato il potenziale che si era già visto nelle libere. Mi sono sentito immediatamente a mio agio con la macchina, anche in gara sono riuscito a spingere fin dall'inizio. La partenza poi non è stata così male, quindi sono contento. Ci voleva anche per il team e per rilanciarci nella lotta al campionato. Ora siamo secondi a 6 punti dal primo, tutto è ancora da giocare...".