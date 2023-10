Carrera Cup Italia | Imola: finisce anzitempo il 2023 di Lorenzo e Braschi

Finisce con un giorno e una gara di anticipo il 2023 di Jorge Lorenzo e Francesco Braschi nella Porsche Carrera Cup Italia. Dopo le uscite di pista che li ha visti protagonisti ieri in gara 1, i danni riportati dalle rispettive 911 GT3 Cup non hanno consentito un veloce ripristino alle squadre per poterli schierare nell'odierna gara 2.

Lorenzo, protagonista per la seconda stagione consecutiva come pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform, intorno a metà gara è uscito alla Rivazza urtando contro le protezioni e ha così raccontato l'accaduto: "Sono arrivato alla frenata della Rivazza e non girava, quando ho iniziato a utilizzare il freno la macchina è andata in testacoda e senza potermi fermare ho dato una bella botta contro le barriere".

Ieri il tri-campione della MotoGP si era qualificato 19esimo per gara 1 e oggi in gara 2 avrebbe dovuto prendere il via dalla 17esima piazza, Braschi, invece era scattato 21esimo mentre oggi si sarebbe posizionato sulla 24esima casella della griglia.

Il giovane rookie di Dinamic Motorsport in gara 1 è finito, anche lui piuttosto violentemente, contro le barriere della Tosa dopo essere venuto a contatto con la vettura di Benny Strignano nelle fasi iniziali, causando a bandiera rossa che poi ha costretto il gruppo a una nuova partenza da zero.

Di seguito i tempi con cui i protagonisti della Carrera Cup si sono qualificati per gara 2, pronti a prendere il via per il gran finale di stagione che a breve deciderà il titolo assoluto fra Ten Voorde, Quaresmini e matematicamente anche Agostini (Lorenzo e Braschi naturalmente non saranno in griglia).

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Larry Ten Voorde EF Racing 1’43”327 02. Simone Iaquinta Ghinzani Arco Motorsport +0"225 03. Marvin Klein Target Competition +0"340 04. Riccardo Agostini Villorba Corse +0"538 05. Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport +0"559 06. Diego Bertonelli Bonaldi Motorsport +0"825 07. Artem Slutskii Target Competition +0"901 08. Pietro Armanni Ombra Racing +0"946 09. Ariel Levi TDE +0"989 10. Matteo Malucelli Team Malucelli +1"006 11. Giorgio Amati Dinamic Motorsport +1"045 12. Aldo Festante Dinamic Motorsport +1"153 13. Zakhar Slutskii Target Competition +1"176 14. Alberto Cerqui BeDriver +1"206 15. Horst Felix Felbermayr TDE +1"214 16. Leonardo Caglioni Ombra Racing +1"218 17. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi Perform +1"393 18. Andrea Fontana Ebimotors +1"467 19. Sebastian Freymuth Raptor Engineering +1"535 20. Enrico Fulgenzi EF Racing +1"711 21. Anthony Imperato Ombra Racing +1"837 22. Alberto De Amicis Ebimotors +1”933 23. Benedetto Strignano Villorba Corse +1"998 24. Francesco Braschi Dinamic Motorsport +2"012 25. Alex De Giacomi Tsunami RT +2"089 26. Gianluca Giorgi BeDriver +2"389 27. Francesco Maria Fenici AB Racing +2"677 28. Giuseppe Guirreri Raptor Engineering +2"782 29. Alexandre Papadopulos Tsunami RT +2"831 30. Paolo Gnemmi Ebimotors +2"879 31. Carlo Scanzi Ghinzani Arco Motorsport +3"218 32. Max Montagnese Team Malucelli +3"627 33. Johannes Zelger Tsunami RT +4"119 34. Livio Selva Ghinzani Arco Motorsport +4"516 35. Huilin Han AB Racing +4"636 36. Marco Galassi Team Malucelli +5"053 37. Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors +5"085