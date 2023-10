Carrera Cup Italia | Imola: è Festante il "nominato" tra i giovani!

L'ultimo verdetto della Carrera Cup 2023 è stato emesso a Imola dopo la gara 2 odierna e ha riguardato Aldo Festante, nominato come miglior giovane dello Scholarship Programme e indicato da Porsche Italia come wild card per l'International Shoot Out di Porsche Motorsport.

Il 23enne pilota di Capua, quest'anno in Dinamic Motorsport, dove ha contribuito alla vittoria del titolo Team, mentre lui ha concluso nono nella generale dei piloti, aveva già "vinto" la Scholarship nel 2020, quando però non potè partecipare all'evento finale con gli altri giovani talenti provenienti dalle Carrera Cup di tutto il mondo in quanto l'evento fu cancellato a causa della pandemia di Covid-19.

Anche quest'anno per Festante la presenza allo Shoot Out non è ancora certa, in quanto dovrà essere vagliata da Porsche Motorsport, visto che il regolamento in questa stagione prevedeva di dover terminare nella top-5 di campionato.

"E' stato un viaggio il mio nella Scholarship - ha commentato il giovane campano dopo la nomination effettuata dal responsabile del programma Andrea Boldrini -, perché ho iniziato con il botto con la vittoria nel 2020 e poi ho avuto due anni di intermezzo molto complicati. Oggi è una vittoria che ha tutto un altro sapore rispetto alla prima, pesa molto di più, perché sono all'ultimo anno e perché sono un po' più 'vecchio', perché spero veramente di andare allo Shoot Out. Ho una voglia pazza di emergere davvero, è arrivato il momento."

Quindi un pensiero a questo 2023 appena conclusosi in riva al Santerno: "Quest'anno ho fatto del mio meglio, è stato un anno di rinascita. Ho visto tante cose buone di me, e me le terrò in tasca, ma anche tante cose da correggere e lo farò nel futuro. E' stata una stagione condizionato dalla costanza in maniera maggiore rispetto alle precedenti, quando magari avevo degli sprazzi in cui ero velocissimo però poi facevo veramente fatica a portare a casa il risultato quando non ero competitivo. Ora devo combinare la massima performance con la massima costanza".