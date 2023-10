Carrera Cup Italia | Imola decide tutto: orari e TV della finalissima

Sta per terminare l'attesa che porta all'ultimo e decisivo round della Porsche Carrera Cup Italia 2023. L'appuntamento clou, con tutti i titoli ancora da assegnare, è in programma a Imola il prossimo weekend (27-29 ottobre) con la previsione di anche oltre 35 iscritti, limite già superato più volte in stagione.

Fra questi sono attese diverse novità, ma è chiaro che a catalizzare l'attenzione c'è l'assegnazione del titolo assoluto, per il quale è favorito d'obbligo l'attuale capoclassifica Larry Ten Voorde. L'asso olandese è reduce da 5 vittorie in 6 gare nel monomarca di Porsche Italia e fresco del terzo titolo personale ottenuto nella Carrera Cup Germany andrà all'attacco del suo primo alloro tricolore.

In classifica lo seguono il campione in carica Gianmarco Quaresmini e il campione 2015 Riccardo Agostini per quella che si annuncia come una non semplice rimonta sull'attuale leader ma con tutte le possibilità e le incognite di una finale.

Nulla è scontato e anche altri possono ancora rientrare nella sfida decisiva, anche se molto dipenderà da ciò che succederà nell'intensa giornata di sabato. Il weekend prende però il via venerdì, dedicato come di consueto al turno di prove libere, in prgramma dalle 14.30 alle 15.30.

Sabato mattina largo alle qualifiche, in turno unico da 40 minuti con semaforo verde dalle 10.00. Sempre sabato, gara 1 si disputa alle 15.20. Prevista la trasmissione in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205 di Sky).

La finale gara 2, invece, prende il via domenica alle 12.25 con diretta sia su Sky Sport Max sia in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, entrambe le corse sono disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it. Telecronaca come sempre affidata alla familiare e competente voce di Guido Schittone.

L'appendice del programma generale in pista sarà infine la nomination del giovane vincitore dello Scholarship Programme di Porsche Italia e dell'altro under 23 da proporre come possibile wild card per l'International Shoot Out di novembre con i migliori "nominati" dalle Carrera Cup estere. Appuntamento nell'hospitality Porsche alle 14.30 di domenica a motori ormai spenti.