Carrera Cup Italia | Imola: De Amicis è il nuovo re della Michelin Cup

Quello della Michelin Cup è il primo titolo assegnato dalla Porsche Carrera Cup Italia 2023 ed è firmato Alberto De Amicis, poleman e vincitore della categoria nella gara 1 dell'ultimo round in corso a Imola.

Una stagione quasi perfetta quella del pilota di Guidonia, che inseguiva l'alloro già dal rientro dello scorso anno, dove certamente le prestazioni pure non erano mancate, ma era mancato il mettere tutto insieme.

Stavolta l'alfiere di Ebimotors - Centro Porsche Varese non ha lasciato nulla al caso e soprattutto nella prima parte di stagione è stato perfetto, conquistando sei vittorie su sei gare. Tutte quelle disputate.

Un ruolino di marcia che non ha lasciato scampo agli avversari. L'ultimo ad arrendersi, oggi pomeriggio, Alex De Giacomi, che con il team Tsunami ha disputato un'ottima seconda metà di campionato e ci ha provato fino all'ultimo (scegliendo anche gomme nuove "jolly" per l'occasione).

Non c'è però stato niente da fare a fronte della verve mostrata dal capoclassifica anche sul circuito del Santerno. Perentorie la pole position e la vittoria odierne, quasi a legittimare una volta di più il meritato titolo.

"Oggi - ha detto De Amicis raggiante dopo la festa del podio con spumante e tanto di corona d'alloro - abbiamo dimostrato sia in qualifica che in gara, soprattutto nella prima parte, finché era necessario spingere, che ci siamo, che andiamo forte, che possiamo fare grandi cose. Alex è stato davvero bravo in questo finale di stagione, con grande concentrazione e testa. Lui è salito nelle sue prestazioni mentre io sono andato un po' indietro. Dopo l'estate ho fatto sicuramente più fatica, ma ora siamo solo contenti. Un lavoro di squadra eccezionale con il team Ebimotors e il Centro Porsche Varese. E poi grazie a Sabrina, senza la quale non ci sarebbero possibilità. Stasera si festeggia!"