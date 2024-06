Carrera Cup Italia | Imola: come cambia lo start di gara 2

Tutto pronto a Imola per gara 2 del secondo round della Porsche Carrera Cup Italia. Tutto pronto, ma , a parte la top4, anche tutto rivoluzionato sulla griglia di partenza, dove cambiano diverse posizioni.

Le prove "a singhiozzo" fra red flag e FCY hanno reso più probabile lo stilarsi di due schieramenti molto diversi tra gara 1 e gara 2 e l'eventualità si è effettivamente realizzata. Anche se lì davanti con ogni probabilità saranno di nuovo il poleman Ten Voorde, Masters Klein e Bertonelli a giocarsi vittoria e podio.

Alle loro spalle, invece, tanti cambiamenti, piccoli e grandi. Tra i principali, entra in top-5 Festante (da P7 a P5 (percorso inverso per Zendeli) e avanzano di tre posizioni Stiak (da P9 a P6), Cerqui (da P12 a P9 e Gregor (da P13 a P10), di quattro Felbermayr (da P15 a P11) e di cinque Olivieri (da P20 a P15).

Il ruolo di "gambero", invece spetta soprattutto a Braschi (da P8 a P16), Pujatti (da P11 a P27) e Iaquinta, che ha vinto l'oscar della sfortuna quando è rimasto con la 911 GT3 Cup spenta ai box a metà qualifiche senza possibilità di lottare per i vertici: il calabrese di Prima Ghinzani scatterà in P31 (P14 in gara 1).

Unica penalità, come in gara 1, quella comminata a Stefanelli, che si posizionerà in fondo allo schieramento per aver effettuato un sorpasso in regime di bandiera rossa durante le prove ufficiali.

E a proposito di Michelin Cup, la griglia di gara 2 potrebbe ulteriormente mischiare una situazione di classifica davvero equilibrata: in pole ci sarà Giorgi, seguito da De Giacomi, che deve riscattare l'out all'ultima curva di gara 1 e rilanciarsi in classifica, Gnemmi, ieri terzo vincitore diverso nelle tre gare finora disputate in stagione, Pastorelli, che ha agganciato Fenici in vetta alla classifica, Brusa, al primo podio ieri, lo stesso Fenici e De Amicis, come De Giacomi chiamato al riscatto nell'imminente partenza di gara 2...

I tempi per gara 2