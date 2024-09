Carrera Cup Italia | Imola: clamoroso in gara 2, restituita la vittoria a Klein!

Tra la pioggia, tre safety car, una full course yellow e due penalità al vincitore, non c'è stata pace per la gara 2 del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Imola, che continua a sorprendere dopo la decisione presa nel post-gara dai commissari di cancellare proprio i 5+5 secondi di penalità inflitti durante la corsa a Marvin Klein, che torna dunque a essere il vincitore anche in classifica, oltre che sul traguardo del tracciato del Santerno.

Il bi-campione francese di Target Competition aveva preso il comando della corsa al secondo giro superando il poleman Lirim Zendeli e aveva poi mantenuto il primo posto fino al traguardo, nonostante i ripetuti attacchi e il gran ritmo mostrato da Francesco Braschi.

A Klein, proprio durante la corsa, era però stata comminata la doppia penalità e il suo primo posto al traguardo era diventato un settimo in classifica per via dei 10 secondi aggiunti al suo tempo. Clamorosamente, però, i commissari sono tornati sui loro passi e al driver transalpino è stata restituita la vittoria ottenuta in pista, che fra l'altro significa anche preziosissima doppietta nel weekend dopo il successo in gara 1 ieri.

in un primo momento festeggiato sul podio come primo vincitore italiano della stagione. Braschi è così tornato secondo (comunque sul podio e sempre vincitore fra i Rookie), Masters è terzo (come Klein comunque con tanti punti recuperati sull'assente Larry Ten Voorde) e Oliver Gray quarto, costretto dunque a rinviare il reale momento del suo primo podio in Carrera Cup alla prima stagione in GT. Come del resto Braschi non ha centrato la sua prima vittoria nel monomarca.

In breve, la classifica rispecchia l'effettivo ordine di arrivo e ora in classifica generale Ten Voorde è sempre al comando ma Masters è secondo a soli 9 punti e Klein a meno 11. Di fatto per i due è missione compiuta a Imola...