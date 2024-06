Carrera Cup Italia | Imola: cambiano top-5 e top-10 di gara 1!

I podi con Ten Voorde-Masters-Klein e in Michelin Cup Gnemmi-Giorgi-Brusa sono "salvi", ma cambiano alcuni equilibri nella classifica definitiva di gara 1 del secondo round della Porsche Carrera Cup Italia andata in scena oggi pomeriggio dopo le decisioni prese dai commissari di gara sui vari episodi accaduti in corsa.

In particolare in top-5/top-10, dove tutto ruota intorno alla penalità comminata a Bertonelli. Il toscano di TDE è stato penalizzato di 5 secondi per aver tamponato Zendeli, con il quale si è giocato proprio la quinta posizione per tutta la gara, e averne tratto vantaggio sorpassandolo alla Tosa.

Bertonelli è così stato retrocesso da quinto a nono, con il tedesco di Ombra Racing che "eredita" proprio la top-5, Stiak sale sesto, Cerqui, settimo e Iaquinta ottavo (mentre Hall resta decimo).

Altra penalità che pesa sui punti conquistati è quella comminata a Pujatti, reo di un jump start che gli è costato proprio il punto del 15esimo posto ottenuto al traguardo. I 25 secondi presi hanno fatto precipitare il rookie di Villorba Corse in 26esima piazza, permettendo a Oliver Gray, giovane britannico all'esordio in Carrera Cup italia con Ombra Racing, di segnare il primo punto della sua carriera nel monomarca tricolore.

L'ultima penalità di giornata, in questo caso ininfluente, riguarda Stefanelli per il "lungo" al Tamburello che ha costretto in Ghiaia Pastorelli a inizio gara: 25 secondi che in definitiva però non hanno cambiato nulla nella classifica della Michelin Cup, dove il toscano del Team Malucelli resta sesto.