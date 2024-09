Carrera Cup Italia | Imola: Brusa da super-pole in Michelin Cup

La Michelin Cup è approdata al quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Imola con aspettative di grandi bagarre, guardando alla classifica della categoria, dove quasi tutti i contendenti sono in lizza per il titolo. La qualifica odierna ha però sorpreso oltre le previsioni e le due gare del circuito del Santerno (oggi pomeriggio e doman ialle 12.00) potrebbero ulteriormente rimescolare le carte.

Alla fine delle prove ufficiale esulta Cesare Brusa, per la prima volta in pole nella categoria riservata ai driver semi-professionisti davanti nell'ordine a Gianluca Giorgi, Alex De Giacomi, Alberto De Amicis e Paolo Gnemmi,

Una concorrenza con la quale c'è da scommettere che il portacolori bergamasco di Prima Ghinzani Motorsport dovrà vedersela in gara, ma che intanto Brusa è riuscito a staccare di 6 decimi e passa nella qualifica di stamattina, fra l'altro un turno per nulla semplice con 32 driver in pista, due full course yellow impiegate e una bandiera rossa a interrompere il ritmo.

L'1'44"869 ottenuto è fra l'altro di 7 decimi più veloce rispetto alla pole position che Gnemmi ottenne nel round disputato sempre a Imola in giugno e 1"6 più veloce rispetto al suo stesso tempo di quella occasione: "Oggi è andata bene - ha dichiarato Brusa -, mi sono sentito molto bene in macchina,. E' un percorso molto lungo, arrivando dalle due ruote motrici anteriori qui è un altro sport per il quale stiamo cercando di lavorare il più possibile e stamattina è andata bene. Sono i primi frutti di questa stagione difficilissima".

Che cosa hai in mente allora per questa seconda metà di 2024?

"La cosa fondamentale è appunti iniziare ad avere confidenza con la macchina, fattore che non riesco sempre a sentire. Tra virgolette, è sempre un terno al lotto. In qualifica oggi 'ho avuta e infatti il risultato è arrivato."

Per la verità è sembrato avessi anche un po 'di margine sulla concorrenza...

"Mi sono sentito a mio agio in macchina e molto bene anche con la gomma: trattandosi di Michelin mi sono dovuto abituare anche a questo cambiamento. Sono davvero contento. Forse questa pole è il primo dei passi da fare che avevamo in mente."

Ora nelle gare di questo weekend che cosa ci dobbiamo aspettare?

"Sarà più difficile perché parto in mezzo a diversi piloti già consolidati in questa categoria. Già riuscire a mantenere una buona posizione in partenza e nei primi 2 giri sarà importante."

Come ti sei approcciato al monomarca delle 911 GT3 Cup?

"Questo è l'anno d'esordio per me, ma l'idea è quella di fare magari 2-3 stagioni per riuscire a raccogliere dei frutti che speriamo di trovare. Almeno provare a vincere, essere lì a lottare per quello. Poi ovviamente la classifica generale è in realtà una soltanto, oggi siamo 19esimi e quindi è ancora molto lunga."

Per una new-entry nella serie aiuta avere in squadra un già plurivincitore come SImone Iaquinta?

"Assolutamente. Abbiamo la possibilità di confrontare i dati e quindi è uno step fondamentale per poi procedere nella direzione giusta."