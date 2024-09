Carrera Cup Italia | Imola: Brusa al primo centro nella "pazza" Michelin Cup

Non solo una classifica assoluta tornata pienamente in equilibrio. La Porsche Carrera Cup Italia vanta una Michelin Cup da... combattimento. Nella categoria l'equilibrio per la verità non è mai mancato, ma quest'anno l'alternanza in vetta a gare e classifica e i duelli in pista sono davvero al top dell'agonismo. A Imola, in gara 2 del quarto round oggi pomeriggio è arrivato anche il primo e un po' sospirato centro di Cesare Brusa.

Il driver bergamasco di Prima Ghinzani è alla prima stagione nel monomarca tricolore e dunque paga un po' di esperienza alla concorrenza. Sul circuito del Santerno, uno dei più complessi, ha però davvero dominato in qualifica e dopo aver vissuto una gara 1 più complicata del previsto in gara 2 ha condotto un flag-to-flag mai in discussione e vinto nelle condizioni più difficili, cioè sul bagnato, seppure non estremo.

"Oggi è andata bene e sono contento - ha poi esultato Brusa -; purtroppo abbiamo sprecato la gara di ieri, quando sono partito troppo conservativo, pensando di avere margine. Un fattore che in realtà era solo nella mia testa. In gara 2 invece abbiamo vinto bene, ero tra i Pro e avevo un buon feeling con la macchina pur non avendola di fatto mai guidata in queste condizioni. Sono felice e ci voleva anche per il morale. Ora Vallelunga, non è la mia pista preferita ma ci impegneremo come fatto qui a Imola."

Di sicuro dovranno impegnarsi i contendenti al titolo, che per la verità sono diversi e al momento sono capeggiati da Francesco Fenici, due volte secondo in rimonta a Imola con Raptor Engineering e ri-balzato in vetta da solo dopo l'interregno di una notta del campione in carica Alberto De Amicis, che con Ebimotors si era imposto in gara 1.

I distacchi sono comunque minimi, un punto appena fra i due e non certo abissali nei confronti degli inseguitori: di fatto a Vallelunga, fra due settimane, proprio sul circuito di casa di Fenici e De Amicis, si ricomincia da zero...