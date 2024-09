Carrera Cup Italia | Imola alla ripresa: orari e TV del weekend

Si riparte! Al termine di una lunga pausa estiva, a Imola il prossimo weekend riaccende i motori la Porsche Carrera Cup Italia. L'appuntamento è particolarmente importante per le sfide del monomarca tricolore, che sul circuito del Santerno vivrà il quarto dei sei round stagionali, fra l'altro con la previsione di ben 34-35 iscritti, fra i quali si annunciano numerose novità, in particolare fra i Pro.

Imola sarà dunque viatico cruciale in vista poi della volata finale a Vallelunga e Monza. Cruciale soprattutto per gli... altri, altri nel senso sfidanti del campione in carica e attuale capoclassifica Larry Ten Voorde, l'asso olandese che con 4 vittorie ottenute finora sulle 6 gare disputate è in fuga in classifica.

Insomma, per riaprire le sorti della prestigiosa serie italiana, quest'anno quanto mai internazionale e di livello qualitativo mai così elevato, Imola è l'occasione da prendere al volo per gli sfidanti dell'asso olandese, a Monza domenica scorsa già fresco vincitore del titolo 2024 della Supercup (il terzo per lui in carriera).

Per il round del prossimo fine settimana non è previsto il test pre-gara del giovedì (Imola quest'anno è già stata sede dei test pre-season in aprile e del secondo round stagionale 3 mesi fa). Acquisisce dunque ancora più importanza il turno di un'ora di prove libere che inaugura il weekend venerdì 6 settembre dalle 14.50.

Poi sabato mattina il via alle qualifiche alle 10.15 (nei 40 minuti varranno i migliori due crono di ciascun pilota), mentre gara 1 scatta alle 16.25. Domenica gara 2 completa il quarto atto stagionale a partire dalle 12.00.

La telecronaca è come sempre affidata alla coivolgente e competente voce di Guido Schittone: entrambe le corse (30 minuti + 1 giro) saranno trasmesse in diretta e on demand sulla piattaforma Dazn e in live streaming sempre in HD su www.carreracupitalia.it,

Su Dazn è prevista anche la modalità gratuita: per tutte le gare e i contenuti on demand della stagione è sufficiente avere un abbonamento Dazn attivo o andare su http://dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in homepage, registrarsi gratuitamente in maniera semplice con e-mail, nome e cognome.